Stau auf der A8: Hund liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Für viel Aufsehen hat am Samstagvormittag ein kleiner Hund auf der Autobahn A8 in Bernau (Landkreis Rosenheim) gesorgt. Das Tier war einem Hundetransporteur, der mehrere Hunde von Kroatien nach Irland verbringen sollte, bei der Rast am Parkplatz Chiemsee entlaufen. Er lief auf die Autobahn, zwang mehrere Autofahrer zu gefährlichen Bremsmanövern und sorgte schließlich für eine Sperre und einen Stau.

Der Hund lief auf der A8 hin und her, wechselte mehrfach zwischen den Richtungsfahrbahnen. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer im dichten Reiseverkehr mussten ihre Fahrzeuge massiv abbremsen, um den Hund nicht zu überfahren. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall, teilte die Polizei mit.

Hund beißt Autofahrerin

Die A8 musste zum Einfangen des Hundes in beide Richtungsfahrbahnen gesperrt werden, was sich gar nicht als so einfach erwies. Der Hund lief durch den knapp fünf Kilometer langen Stau zwischen den Fahrzeugen in Richtung Übersee. Dort wurde er von einer im Stau stehenden Dame festgehalten, was er mit zwei Bissen in Arm und Hand quittierte. Bei der Übergabe des Hundes an den Transporteur wurde auch dieser mehrfach gebissen.

Die Autobahn war in beide Richtungen knapp eine Stunde gesperrt, was im Rückreiseverkehr zu nicht unerheblichen Behinderungen führte. Nach Auflösung der Sperre blieben mehrere Fahrzeuge unbemannt am Seitenstreifen stehen, da sich deren Führer eigeninitiativ am Fang des Hundes zu beteiligen versuchten.

Auf den Transporteur kommt ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr sowie wegen Körperverletzung zum Nachteil der Dame zu. Im Einsatz waren ein Hundeführer der Operativen Ergänzungdienste Traunstein, ein Krankenwagen sowie drei Streifen der Autobahnpolizei. − pnp