Plötzlich schlagen Flammen aus den Lüftungsschlitzen

Es klingt wie der Alptraum eines Autofahrers: Ein 33-jähriger Traunreuter fuhr am Samstag gegen 21.30 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Kreisstraße TS 42 von Palling in Richtung Traunreut, als kurz vor der Abzweigung nach Malberting plötzlich Flammen aus den Lüftungsschlitzen im Fahrzeuginnenraum schlugen. Wie die Polizei meldete, konnte der Fahrer gerade noch rechtzeitig anhalten und sich mit einem Sprung aus dem Auto in Sicherheit bringen. Kurze Zeit später stand der Wagen in Vollbrand.

Die Feuerwehr Palling traf in kürzester Zeit am Brandort ein und brachte den Fahrzeugbrand durch massiven Schaumeinsatz rasch unter Kontrolle. Durch die Hitze des Brandes schmolz der Motorblock förmlich, auch der Teer der Straße wurde in Mitleidenschaft gezogen. Vorsorglich wurde die Feuerwehr Traunreut nachalarmiert. Die TS 42 war während des Einsatzes komplett gesperrt. Die Verkehrslenkung übernahm ebenfalls die Feuerwehr Palling. Das BRK, das vorsorglich mit am Einsatzort war, musste nicht eingreifen, der Fahrer war unverletzt geblieben. Am Pkw entstand Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 7000 Euro. − red