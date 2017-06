Exklusiv: Am 24. Juli ist Spatenstich für Umfahrung Obing

Der Stau an der Obinger Ortseinfahrt soll bald der Vergangenheit angehören. Am 24. Juli ist Spatenstich für die Umfahrung, die den überregionalen Verkehr in einem Bogen nördlich des Sees am Ort vorbeiführt. −Foto/Grafik: Bauamt/privat

