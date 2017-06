Großartiger Auftakt der Jubiläumsfeiern mit Turmfestival

"KAY-C" gehört zu den renommiertesten DJs in der Electronic-Dance-Music-Szene. Er heizte auf der Main-Stage den vielen Gästen mächtig ein. "KAY-C" gehört zu den renommiertesten DJs in der Electronic-Dance-Music-Szene. Er heizte auf der Main-Stage den vielen Gästen mächtig ein.



"Besser hätte der Auftakt zu unseren Festtagen anlässlich des 110-jährigen Bestehen des Burschenvereins nicht laufen können", zeigte sich Festleiter Andreas Randlinger voll zufrieden mit der ersten Nacht im gigantischen Biertempel am Fernsehturm. Für diese Stimmung haben die Burschen eine Menge getan. 30 bis 40 fleißige Mitglieder haben jeden Abend stundenlang gewerkelt, um im Biertempel auch das richtige Ambiente zu vermitteln. Einfach sagenhaft ist die naturgetreue Almhütte mitten im Zelt.

Zu einem gelungenen Auftakt gehört auch die passende Musik. Hier zogen "Zwoa moi zwoa" alle Register ihres Könnens. Die Freude, die diese vier Burschen am Musizieren und Singen haben, schwappt ungebremst auf ihre Zuhörer über. Die feschen Dirndln im boarischen G’wand und die Buam mit der zünftigen Krachledern tanzten und feierten, was das Zeug hielt. Dabei war dieser Abend nicht nur der jüngeren Generation vorbehalten. Auch reifere Semester ließen sich anstecken und stürzten sich ins Getümmel.



Local-Hero Joe Lennox machte den Auftakt beim EDM-Festival am Turm



Am frühen Morgen waren die Burschen schon wieder am Arbeiten und Vorbereiten für das große EDM-Festival. Dieses Festival der Electronic Dance Music war ein Novum für Schnaitsee. Noch nie hatte so ein Festival mit zum Teil hochkarätigen und hochdotierten DJs in der Gegend stattgefunden. So war es auch kein Wunder, dass Massen junger Menschen das Festivalgelände stürmten. Am Ende dürften beim Auftritt des Headliners, Rene Rodrigezz, wohl weit mehr als 2000 Gäste am Turm gewesen sein.

Joe Lennox aus Waldhausen machte den Anfang und heizte gewaltig an, um dann seinen Nachfolgern auf der Sunset-Stage – DJ Stocki, Max Mukkepuk, Tapetenwechsel und Alex Wilhelm – das warm getanzte Publikum zu überlassen. Ab 21 Uhr startete parallel dazu das DJ-Festival auf der Main-Stage im Festzelt. KAY-C machte den Auftakt, und der Platz vor seiner Stage wurde immer enger. Mit seinen tollen Beats versetzte er seine Fans in Ekstase. Milk & Sugar und Gigo’n’Migo vergönnten den vielen Gästen keine Pause. Maxtreme forderte den ersten "Sit-Down", und Hunderte seiner Fans steigerten sich in eine berauschende Stimmung. So ging es weiter bis zum absoluten Höhepunkt des ersten EDM-Festivals in Schnaitsee. Headliner Rene Rodrigezz aus Österreich zeigte sein Können am Pult und brachte Zelt, Turm und Almhütte zum Beben. − uk



Fesche Dirndl kamen in Scharen zum Wein- und Weißbierfest des Burschenvereins.





Zwoa moi zwoa sorgten für einen perfekten Festauftakt beim Jubiläum des Burschenvereins. − Fotos: uk