Drei Verletzte bei Sonnwendfeuer - Dose mit PU-Schaum in Flammen geworfen

Wonneberg/Waging am See. Drei Jugendliche im Alter von 13, 14 und 15 Jahren wurden in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr in Wonneberg bei einem Sonnwendfeuer verletzt. Zu dem Unfall kam es, als ein 21-jähriger Wonneberger einen Müllsack in das Feuer warf. Nach etwa zehn Minuten erfolgte eine Explosion, da sich in dem Sack eine noch volle Dose PU-Schaum befand. Die auf einer Bierbank um das Feuer herumsitzenden Jugendlichen wurden unter anderem mit dem heißen Inhalt der Dose überdeckt, erlitten Brandverletzungen und wurden durch das BRK zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus Traunstein gebracht. Gegen den Verursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.