Andreasbläser feiern klangvolles Jubiläum +++ Fotos

Die Andreasbläser begrüßten zum Fest anlässlich ihren 40-jährigen Bestehens mit einem Standkonzert. − Fotos: Gillitz Die Andreasbläser begrüßten zum Fest anlässlich ihren 40-jährigen Bestehens mit einem Standkonzert. − Fotos: Gillitz



Einen rundum gelungenen Auftakt haben die "Engelsberger Festwochen" mit den Jubiläumsfeierlichkeiten der Andreasbläser erlebt, die es seit nunmehr 40 Jahren gibt. Im großen Festzelt auf dem Dorfplatz wurde an drei Tagen ausgelassen gefeiert, wobei im Vorfeld die gesamte Bevölkerung mitgeholfen hatte, dass das Fest so harmonisch und zünftig ablaufen konnte.

Begonnen haben die Andreasbläser ihr Festwochenende am Freitag mit einem Bier- und Weinfest, bei dem "De junga Grünthaler" den Besuchern kräftig einheizten und G'stanzlsänger Bäff aus der Oberpfalz die Leute derbleckte. Vorher hatte Schirmherr Bürgermeister Martin Lackner den Bieranstich für beide Engelsberger Feste vorgenommen und auf gutes Gelingen angestoßen. Am Samstagabend kam die Kabarettistin Martina Schwarzmann ins Festzelt. Die Veranstaltung war seit Monaten ausverkauft. Martina Schwarzmann selbst hatte sich auch schon "gscheid gfreid" darauf, denn auf ihren Wallfahrten war sie schon öfter in Engelsberg auf ihrem Weg nach Altötting "über Nacht". Aber sie habe dies nur solange gemacht, bis sie endlich einen Mann gefunden habe, anschließend "braucht's des ja nimma". Martina Schwarzmann unterhielt die Besucher aufs Allerbeste. Das Publikum war restlos begeistert.

Beim großen Musikfest am Sonntag waren zwölf Musikkapellen anwesend, darunter auch die Bundesmusikkapelle aus Achenkirch in Österreich. Die "Festmusik" war der Musikverein Obing. Es war bewundernswert, was die Andreasbläser, die aus 40Mitgliedern bestehen, mit den vielen Helfern in Zusammenarbeit mit dem TuS Engelsberg auf die Beine gestellt hatten. Den Festgottesdienst zelebrierten Pfarrer Hans Speckbacher und Pfarrer Elmar Heß unter weiß-blauem Himmel in Inhausen. Besonders gewürdigt wurde der Gründer der Andreasbläser, Adolf Bernhart. Mit einem Festzug durch Engelsberg fand der offizielle Teil seinen Abschluss. Anschließend wurde im Festzelt noch ordentlich gefeiert – und natürlich Musik gemacht! − ggEinen ausführlichen Bericht lesen Sie am 19. Juni in der Heimatzeitung.