200 Spieler und über 1000 Zuschauer beim 8. Beachsoccer German Masters +++ Fotos

Spektakuläre Seitfallzieher bekamen die weit über 1000 Zuschauer in Traunwalchen zu sehen. − Foto: Wukits Spektakuläre Seitfallzieher bekamen die weit über 1000 Zuschauer in Traunwalchen zu sehen. − Foto: Wukits



15 Teams, 200 Spieler und weit über 1000 Zuschauer: Das 8. Beachsoccer German Masters 2017 am vergangenen Wochenende war das sportliche Highlight in Traunwalchen. Nach insgesamt 50 Sandschlacht- Matches hieß es für die Finalisten, die Samba Kickers Kienberg und den Sauna Club Traunstein, noch mal Gas zu geben und alle Kräfte zu mobilisieren. Nach rund vier Minuten gingen die Samba Kickers mit 1:0 in Führung und konnten diese bis zum Schlusspfiff erfolgreich verteidigen.

Zwei Tage lang steppte in den Traunauen der Bär. Das Pfeilgrad-Entertainment-Duo Manuel Keilich (Moderator) und Daniel Eglseer, brachte den Event zum Kochen. Über 1000 Zuschauern verfolgten bei idealem Strandwetter an beiden Tagen die spektakuläre Trendsportart.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 20. Juni 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.