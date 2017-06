"Sommer-Highlight" in Waging: Am Freitag gehen Filmtage los

Hunderte gut gelaunter Menschen mit Brotzeit, Tischchen und Besteck, Decken und verschiedenen Camping- oder Terrassenutensilien machen sich allabendlich auf, wenn im Kurpark die Waginger Filmtage rufen. Ab Freitag, 23. Juni, ist es wieder so weit. −Foto: Eder Hunderte gut gelaunter Menschen mit Brotzeit, Tischchen und Besteck, Decken und verschiedenen Camping- oder Terrassenutensilien machen sich allabendlich auf, wenn im Kurpark die Waginger Filmtage rufen. Ab Freitag, 23. Juni, ist es wieder so weit. −Foto: Eder



Vier aktuelle, preisgekrönte deutsche Filme, das amerikanische Überflieger-Musical "La La Land", ein Kultfilm von 1990 und ein Landschaftsfilm von Stefan Erdmann – das neue Programm, das der Waginger Eventmanager Günter Wimmer für die Filmtage an Land gezogen hat, kann sich sehen lassen. Dieses "Sommer-Highlight am Waginger See", wie Wimmer sein Projekt bezeichnet, hat eine bunte Mischung aufzuweisen: vom Kultfilm vergangener Jahrzehnte – "Pretty Woman" – über den Abräumer bei den Oscars – "La La Land" – bis hin zu dem erfolgreichsten deutschen Film der letzten Zeit – "Toni Erdmann". Es sei nicht einfach gewesen, so hatte Wimmer in der jüngsten Kulturausschuss-Sitzung berichtet, die Rechte für einige der Filme im neuen Programm zu bekommen; aber letztlich sei es doch gelungen.

Der Terminplan ab Freitag, 23. Juni, ist in drei Blöcken organisiert; das ist dem Fußball-Confederations-Cup geschuldet, der während dieser Zeit stattfindet. Den Auftakt macht der deutsche Kriminalfilm "Schweinskopf al dente" aus dem Jahr 2016, die dritte Kriminalkomödie um den Polizisten Franz Eberhofer. Bereits am Samstag, 24. Juni, folgt "La La Land", das 2016 erschienene US-Filmmusical um einen ehrgeizigen Jazzpianisten und eine aufstrebende Schauspielerin, die beide nach beruflichem Erfolg in Los Angeles streben und sich dabei ineinander verlieben. − heMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 20. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.