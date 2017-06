Warum der Kirschbaum so schwere "Früchte" trägt

Das Deintinger "Steinobst". - Foto: Limmer Das Deintinger "Steinobst". - Foto: Limmer



Hart, schwer und grau statt klein, rot und süß – der junge Kirschbaum von Josef Egginger im Trostberger Ortsteil Deinting trägt ungewöhnliche Früchte. Der 2. Vorsitzende des Gartenbauvereins Heiligkreuz züchtet jedoch keine wörtliche Variante von Steinobst. Dass er Steine am Baum befestigt hat, ist leicht zu erklären: Damit bringt er den Wuchs in die gewünschte Form und steigert am Ende auch den Kirschertrag.

"Wenn die Äste größere Abstände haben, weil sie nicht so steil nach oben wachsen, erwischen die Triebe mehr Licht", erklärt Egginger. Zudem sei das Obst dann bei der Ernte leichter zu erreichen. Wie lange er die stattlichen Bummerl, für die seine Schwiegertochter extra schmale Netze gehäkelt hat, an dem etwa fünf Jahre alten Kirschbaum baumeln lässt, weiß er noch nicht. "Damit es was bringt, sicher ein paar Monate."

Der Nachteil dabei: "Ich sollte beim Rasenmähen vielleicht einen Helm aufsetzen", scherzt Josef Egginger. "Denn einmal hab’ ich mir schon sauber den Kopf angehauen an einem Stein." − tt