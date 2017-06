172190 Euro für die Region

"Wir wollen die Regionen mit maßgeschneiderten Lösungen fit für die Zukunft machen. Wir unterstützen sie dabei, ihre Stärken auszubauen. Mit der aktuellen Förderung wird sich der Landkreis Traunstein besonders in den Handlungsfeldern Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, Regionale Identität sowie Klimawandel und Energie weiterentwickeln", sagte Bayerns Finanz- und Heimatminister Markus Söder bei der Übergabe eines Förderbescheids in Höhe von rund 172190 Euro für das Regionalmanagement des Landkreises Traunstein an den Landrat des Landkreises Traunstein, Siegfried Walch, am Montagabend in Engelsberg (Lkr. Traunstein).

Das Regionalmanagement wurde neu an der Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Landkreis Traunstein mbH angesiedelt und wird erstmals gefördert. "Die Projektförderung des Regionalmanagements hilft der Region dabei, die Herausforderungen vor Ort flexibel und aktiv anzugehen und in wichtigen Zukunftsthemen, wie Demografischer Wandel, Wettbewerbsfähigkeit, Siedlungsentwicklung, Regionale Identität und Klimawandel gemeinsame Strategien und Projekte zu entwickeln", betonte Söder. − wt

