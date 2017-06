Sonnwend auf dem Hochfelln

Auf dem Hochfelln werden auf den verschiedenen Hütten und am Gipfel wieder Sonnwendfeuer entzündet: Am Samstag, 24. Juni, bei Einbruch der Dunkelheit auf dem sogenannten Feuerköpfel und an der Bründling-Alm, wo die Ottinger Musi spielt. Ausweichtermin für diese beiden Feuer ist der 1. Juli. Die Seilbahn fährt ab 17 Uhr zu ermäßigten Fahrpreisen, die letzte Talfahrt vom Gipfel ist um 22.15 Uhr, von der Mittelstation um 22.30 Uhr. Ebenfalls am 24. Juni wird an der TSV-Hütte in Bründling ein Peter-und- Paul-Feuer entfacht. Bereits an diesem Mittwoch ist das Sonnwendfeuer am Bachschmiedkaser. Für Bewirtung und teilweise musikalische Umrahmung an den Hütten ist gesorgt. − red