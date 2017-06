Wechsel an der Spitze der BP-Kreistagsfraktion

Neuer Vorsitzender der BP-Kreistagsfraktion: Heinz Wallner (rechts) überreichte seinem Vorgänger Alfons Baumgartner einen Geschenkkorb mit regionalen Produkten aus dem Chieminger Dorfladen. − Foto: bp Neuer Vorsitzender der BP-Kreistagsfraktion: Heinz Wallner (rechts) überreichte seinem Vorgänger Alfons Baumgartner einen Geschenkkorb mit regionalen Produkten aus dem Chieminger Dorfladen. − Foto: bp



Die Kreistagsfraktion der Bayernpartei Traunstein führt künftig Heinz Wallner, bislang stellvertretender Vorsitzender. Er löst Alfons Baumgartner ab, der viele Jahre an der Spitze stand und jetzt in die zweite Reihe als Stellvertreter Wallners rückt. Nach seiner Wahl in der Fraktionssitzung im Gasthof "Post" in Chieming überreichte Wallner seinem Vorgänger einen Geschenkkorb mit regionalen Produkten aus dem Chieminger Dorfladen als kleine Anerkennung für sein engagiertes Wirken. Wie bisher bleibt Kreisrat Markus Schupfner in der Fraktion für Finanzielles zuständig, für alles rund ums Thema Landwirtschaft Kreisrat Andreas Holzner.

Baumgartner betonte im Rückblick auf viele Jahre Fraktionsvorsitz: "Von Anfang an war mir ein gutes Verhältnis zu den anderen Fraktionen wichtig. Damit gewinnt eine kleine Fraktion an Einfluss und letztlich auch an politischem Erfolg. Was mich heute noch freut, ist die auf unsere Initiative hin gefasste einstimmige Resolution des Kreistags gegen die Agro-Gentechnik. Auch dafür war das gute Verhältnis zu den anderen Fraktionen hilfreich." − kd