52 Kapellen zum 50. Bezirksmusikfest in Grabenstätt erwartet

Schirmherr Georg Schützinger (Zweiter von rechts) und der Ehrendirigent der Musikkapelle Grabenstätt, Sepp Hollerauer (rechts), freuen sich über die druckfrische Festschrift zum 125. Gründungsfest der Musikkapelle samt 50. Bezirksmusikfest, die ihnen Musikvereinsvorstand Alois Wiesholler (links), Festleiter Franz Klauser (Zweiter von links) und Michaela Wiesholler überreichten. − Foto: mmü



Das sechstägige Musikfest in Grabenstätt beginnt am Mittwoch, 28. Juni. Gefeiert wird das 125-jährige Bestehen der Musikkapelle und das 50. Bezirksmusikfest des Bezirksmusikverbandes Chiem- und Rupertigau. Die Vorbereitungen für die Festwoche, die bis 3. Juli dauert, laufen auf Hochtouren.

Die Festwoche beginnt am Mittwoch, 28. Juni, mit dem Kreisbauerntag mit dem bayerischen Finanz- und Heimatminister Dr. Markus Söder (CSU) und feiner Blasmusik der Musikkapelle Grabenstätt im Bierzelt am Eichbergfeld. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Es folgen am Donnerstag, 29. Juni, ab 18.30 Uhr der Bieranstich beim Tag der Betriebe, Vereine und der guten Nachbarschaft mit der Musikkapelle Grabenstätt, am Freitag, 30. Juni, ab 18.30 Uhr das Wein- und Weißbierfest mit Blasmusik und Partypower der "Schwindligen 15" und am Samstag, 1. Juli, ab 10 Uhr das Bezirksjugendkapellentreffen und ab 18 Uhr das Totengedenken, der Sternmarsch mit den Musikkapellen der Nachbargemeinden und ein Festakt am Marktplatz mit anschließender Bierzeltgaudi (Kapelle Josef Menzl).

Höhepunkt ist der Festsonntag, 2. Juli, ab 8 Uhr mit Kirchenzug, Gottesdienst, Gemeinschaftsspiel und Festzug zum 50. Bezirksmusikfest. Im Zelt spielt die Musikkapelle Chieming. Zum Abschluss gibt es am Montag, 3. Juli, ab 19.30 Uhr ein Kesselfleischessen und eine Trachtenmodenschau mit der Chiemgauer Blasmusik. − mmüEine ausführliche Vorschau lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 21. Juni 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.