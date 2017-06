Haus für Feuerwehr und Schützen: Grundstein ist gelegt

Die Eisenflechter bereiten derzeit das Gießen der Betondecke des Kellers vor. − Foto: hr Die Eisenflechter bereiten derzeit das Gießen der Betondecke des Kellers vor. − Foto: hr



Der symbolische Grundstein für das neue Feuerwehr- und Schützenhaus in Oderberg (Stadt Traunreut) wurde am Dienstag gelegt. In einem Jahr soll der Bau fertiggestellt sein und die Kosten werden derzeit auf 1,6 Millionen Euro inklusive Mobiliar geschätzt.

Bürgermeister Klaus Ritter erinnerte daran, dass der erste Beschluss des Stadtrates im Jahr 2013 Ausgaben von 450000 Euro vorgesehen hatte. Bereits am 25. Juli 2010 hatte die Traunwalchner Feuerwehr den ersten Antrag für ein neues Feuerwehrhaus gestellt. Das Stadtoberhaupt verhehlte nicht, dass nach der Kommunalwahl 2014 das ganze Projekt nochmals neu diskutiert worden war.

Wie mehrfach berichtet, war eine Fusion mit der Nachbarwehr aus Matzing diskutiert worden, die dann aber scheiterte. Auch die Standortwahl war nochmals überprüft worden. Letztlich entschied sich aber die Mehrheit des Stadtrates für den jetzigen Standort im Gewerbegebiet Oderberg.

Nicht weniger diskutiert worden war zudem die Unterbringung der Schützengilde Traunwalchen im Keller des Hauses, der letztlich ebenfalls genehmigt worden ist. Ritter gab sich am Ende überzeugt, dass es nach der Kraftanstrengung im Vorfeld nun höchste Zeit sei, die Unterbringung neu zu ordnen.

Groß war die Freude über den erfolgten Start des Neubau auch bei den Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr Traunwalchen und der Schützengilde Traunwalchen sowie den Vertretern von Bauamt, Architekturbüro und beteiligten Firmen. − hr

