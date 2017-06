Viele Angebote für eine heiße Kulturnacht in Traunreut

Eine Feuershow und viele weitere Attraktionen erwarten die Besucher am Rathausplatz. − Foto: red Eine Feuershow und viele weitere Attraktionen erwarten die Besucher am Rathausplatz. − Foto: red



Im Mittelpunkt der 3. Kulturnacht der ARGE Werbegemeinschaft Traunreut am kommenden Freitag, 23. Juni, steht in diesem Jahr der Rathausplatz. Nach der offiziellen Eröffnung im Kunstmuseum "DASMAXIMUM" im Beisein der 2. stellvertretenden Landrätin Resi Schmidhuber, von Schirmherr und Bürgermeister Klaus Ritter, ARGE Vorstand und Museumsleiterin Dr. Birgit Löffler starten an vielen verschiedenen Orten in und um Traunreut eine Vielzahl von kulturellen Veranstaltungen. Die Geschäfte haben bis 20 Uhr geöffnet.

Auf dem Rathausplatz steht ab 18 Uhr der 440 PS starke Show-Truck "Lifeliner" von der evangelischen Kirche. Daneben treten gleich zu Beginn auf einer Bühne verschiedene Gruppen aus Traunwalchen auf: Die Goaßlschnalzer lassen ihre Peitschen knallen, während ganz andere Töne von den Jungbläsern erschallen. Zu späterer Stunde unterhält die "Highsider Band", deren Repertoire von Austropop bis AC/DC, Country, Blues und Rockmusik reicht. Einen großartigen Auftritt verspricht die Bigband des Johannes-Heidenhain-Gymnasiums und eine Feuershow von der Gruppe "Mediva" aus St. Georgen mit dem evangelischen Pfarrer Stefan Hradetzky verzaubert bei günstiger Witterung die Besucher der Kulturnacht.

Neben den Darbietungen gibt es kulinarische Köstlichkeiten und Sitzmöglichkeiten, um den Abend gemütlich am Rathausplatz genießen zu können. "Uns war es wichtig, überwiegend heimische Künstler bei der Kulturnacht mitwirken zu lassen", betont Muk Heigl, der für die ARGE Werbegemeinschaft Traunreut die Kulturnacht organisiert hat. Einige Kilometer entfernt öffnet die Steiner Höhlenburg ihre Pforten für die Besucher der Kulturnacht, die hier die gespenstische Stimmung des alten Gemäuers mit Kerzenlicht und Taschenlampen erleben. Zur Besichtigung mit einem Burgführer gehören die Folterkammer und der Brunnenschacht, begleitet von gruseligen Geschichten.

Genau in der anderen Richtung von Traunreut lädt das Wasserschloss Pertenstein zu einem vielfältigen Programm mit Führungen, Orgelmusik, sowie Auftritten der Chorfreunde Traunwalchen und des Gitarristen Alex Bittmann zusammen mit einer Flamencotänzerin ein. Im Café am Schloss präsentiert sich der Maler, Fotograf und Buchautor Georg Huber.

Weitere Stationen der Kulturnacht sind in der Innenstadt die Auftritte von "Harpiano" im k1, des Sängerchors im "Cityhaus", des Jugendchors "Luz del Dia" in der katholischen Pfarrkirche, Livemusik bei Optik Ritter, im "Café Livestyle" und im "Da Marcello" sowie Kunstobjekte und Blütenarrangements bei "Blumen Wallner" und eine Ausstellung heimischer Künstler im Heimathaus. Bis Mitternacht lädt eine After Show Party mit einem Salsa-Tanzkurs für Einsteiger in das Tanzstudio "HeartBeat" ein.

"Jetzt hoffen wir nur, dass Petrus uns in diesem Jahr wohlgesonnen ist und die Besucher einen wunderbaren Abend mit reichhaltiger Kultur erleben können", so ARGE Vorsitzender Wilhelm Schneider. − cs