Ein Heimspiel für den Heimatminister

Vor vielen Besuchern hatte Finanz- und Heimatminister Markus Söder viel Lob für den Landkreis Traunstein im Gepäck. Links am Tisch hörten ihm unter anderem Landtagsabgeordneter Klaus Steiner (vorne von rechts) und Engelsbergs Bürgermeister Martin Lackner zu. − Foto: Traup Vor vielen Besuchern hatte Finanz- und Heimatminister Markus Söder viel Lob für den Landkreis Traunstein im Gepäck. Links am Tisch hörten ihm unter anderem Landtagsabgeordneter Klaus Steiner (vorne von rechts) und Engelsbergs Bürgermeister Martin Lackner zu. − Foto: Traup



"Ich muss zugestehen, es gibt Parteifreunde und es gibt echte Freunde. Das ist nicht immer synchron", sagte Finanz- und Heimatminister Markus Söder im gut besetzten Festzelt zum 50-Jahr-Jubiläum des TuS Engelsberg. Deshalb komme er gerne in den Landkreis, in dem Siegi Walch Landrat ist und den Klaus Steiner im Bayerischen Landtag vertritt. Söder lobte die Engelsberger für ihr Festzelt mit den Bäumen mittendrin. Doch der Defiliermarsch, mit dem die Andreasbläser den Minister ins Zelt gespielt hatten, stehe protokollarisch eigentlich nur dem Ministerpräsidenten zu. "Aber ich kann damit leben", fügte er unter dem Lachen der Zuhörer hinzu. Söder überreichte im Engelsberger Rathaus auch den Förderbescheid für die Regionalförderung im Landkreis Traunstein.

Er lobte die Arbeit der Vereine und betonte, Bayern sei stärker als andere. Das liege auch am Engagement der Bürger und der Vereine. "Macht weiter so", gratulierte er dem TuS Engelsberg, dessen Vorsitzender Günther Abel die Gäste begrüßt und sich über die vielen Zuhörer gefreut hatte. − wtMehr lesen Sie in der Mittwochsausgabe des Trostberger Tagblattes/ Traunreuter Anzeigers/Alt- Neuöttinger Anzeigers.