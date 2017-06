Es quakt und summt beim Baiuvaren-Kindernachmittag

Kreatives Basteln am Baiuvarenhaus in Waging: Eine Gruppe von Kindern fertigte unter Anleitung von Walter Tauber aus Holz und Pflanzen allerlei Instrumente und Klangkörper an. − Fotos: Eder Kreatives Basteln am Baiuvarenhaus in Waging: Eine Gruppe von Kindern fertigte unter Anleitung von Walter Tauber aus Holz und Pflanzen allerlei Instrumente und Klangkörper an. − Fotos: Eder



Strahlender Sonnenschein, die Temperatur von einem erfrischenden Lüftchen gekühlt, im Hintergrund das rustikale Baiuvarenhaus, von der anderen Seite grüßt der Kirchturm herunter in den Kurpark, und das alles eingerahmt von frühlingshaftem Grün. In dieser Idylle, an der manch ein Maler seine Freude gehabt hätte, hat eine Gruppe von Kindern einen Nachmittag verbracht, an dem aus allerlei Hölzern und anderen Naturmaterialien vielerlei Dinge gebastelt wurden, die Klänge erzeugen.

Es war der erste Nachmittag des Kinderprogramms, das wieder am Baiuvarenhaus angeboten wird. Walter Tauber aus Laufen brachte den Kindern, die voller Begeisterung bei der Sache waren, bei, wie man aus Flöten baut, wie man mit einer Astgabel und einem Gummi das Summen einer Biene nachmacht, wie man aus Weidenrinde grimmig klingende Hirtenhörner drehen kann. Der Tisch neben dem Baiuvarenhaus war voller Zubehör: Hölzer, Messer, Werkzeug, Pflanzen und Plastikblätter für die Blasinstrumente lagen bereit. Plastik gab’s zwar bei den Baiuvaren nicht, aber an einem einzigen Nachmittag lässt sich doch nicht alles neu herstellen.

Walter Tauber hat viel Geduld – schließlich ist er pädagogisch vorgebildet. Viele Jahre lang hat er an der Naturschutzakademie Laufen Kurse gegeben, hat mit Natur- und Landschaftsführern sowie Pfadfindern Naturprogramme durchgeführt. Nicht zuletzt war er über Jahrzehnte am Fortbildungsinstitut der bayerischen Polizei in Ainring tätig. Er beschreibt den Kindern auch noch einmal, wie man die Stäbe kürzt, ohne sich selbst zu schneiden, wie man sie unterschiedlich lang macht, um verschiedene Töne und damit etwa den Kuckucksruf zu erzeugen.