Schnell reagiert: Autofahrer verhindert Zusammenprall

Das Motorrad musste abgeschleppt werden, aber sein 24-jähriger Fahrer hatte Glück, dass der entgegen kommende Autofahrer so gut reagiert hat. − Foto: FDL/BeMi Das Motorrad musste abgeschleppt werden, aber sein 24-jähriger Fahrer hatte Glück, dass der entgegen kommende Autofahrer so gut reagiert hat. − Foto: FDL/BeMi



Nur weil sein Unfallgegner bereits mehrere Fahrsicherheitstrainings hinter sich hat, dürfte ein 24-jähriger Motorradfahrer überlebt haben, so die Polizei. Er fuhr am Dienstag gegen 19.35 Uhr mit seiner BMW von Seebruck in Richtung Altenmarkt, Landkreis Traunstein. Kurz hinter dem Peradinger Berg war er in einer Linkskurve komplett auf der Gegenfahrbahn; den Kurvenausgang konnte er aufgrund seiner Schräglage nicht mehr einsehen. Ein entgegen kommender Autofahrer sah nur einen kurzen Moment den Motorradfahrer und riss geistesgegenwärtig seinen BMW nach rechts in den Graben, um den Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Solch eine Situation hatte er bei vielen Fahrsicherheitstrainings immer wieder trainiert.

Der Motorradfahrer streifte nur noch den Spiegel des Autos und flog aus der Kurve ins Feld, wo er noch eine über 50 Meter lange Spur zog, bevor seine Maschine liegen blieb. Nach ersten Angaben wurde er mittelschwer verletzt. Der Notarzt versorgte ihn, dann brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus nach Traunstein. Die Feuerwehr aus Altenmarkt war mit 15 Mann und zwei Fahrzeugen zur Verkehrsregelung am Unfallort. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer konnte seine Fahrt fortsetzten. − red