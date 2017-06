Unfall bei Heiligkreuz: Drei Personen leicht verletzt

− Foto: pnp − Foto: pnp



Ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden, hat sich am Dienstag gegen 14 Uhr in Heiligkreuz ereignet. Laut Polizeiangaben wollte eine 49-jährige Traunsteinerin mit ihrem Opel Corsa von der Gemeindeverbindungsstraße Kronest nach links auf die Kreisstraße 51 in Richtung Feichten einbiegen. Dabei übersah sie an der eigentlich sehr übersichtlichen Einmündung eine aus Richtung Feichten kommende 55-jährige Trostbergerin, die mit ihrem Nissan in Richtung Engertsham fuhr und vorfahrtsberechtigt war. Obwohl die Trostbergerin noch ausweichen wollte, kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Traunsteinerin, ihr 14-jähriger Beifahrer und die Trostbergerin erlitten ein Schleudertrauma und wurden zur Untersuchung ins Klinikum Trostberg gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf jeweils circa 2000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Heiligkreuz war mit etwa 16 Einsatzkräften vor Ort und übernahm die Räumung der Unfallstelle sowie die Verkehrslenkungsmaßnahmen. Auf die Unfallverursacherin kommt ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu. − red