Tittmoninger Klärwerk: Abwasser-Kosten bleiben stabil

Mit den Kosten für die Abwasserbeseitigung befasste sich der Werkausschuss – im Bild die Tittmoninger Kläranlage. − Foto: Englschallinger



In den vergangenen Jahren wurden in Tittmoning einige Baugebiete neu erschlossen und Kanäle saniert – und diese Arbeiten dauern an. 848.000 Euro will die Stadt allein im Jahr 2017 investieren. Mehr zahlen müssen die Tittmoninger deshalb aber auf absehbare Zeit nicht. Das ist das einstimmige Ergebnis der Abstimmung im Tittmoninger Werkausschuss am Dienstag, das Vertreter aller Fraktionen begrüßten. Am 4. Juli wird der Stadtrat sich mit dem Thema befassen.

Der Ausschuss folgte damit der Empfehlung des Steuerberaters Alfred Plank aus Pfarrkirchen, der die Kalkulation im Auftrag der Stadt erstellt hatte. Er rät, die Beiträge bei 16,06 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche und 73 Cent pro Quadratmeter Grundfläche zu belassen, anstatt sie auf 17,05 Euro beziehungsweise 80 Cent anzuheben. Das sei ein mittlerer Satz, ordnete Plank ein. Ihn zu erhöhen, sei "aus Gründen der Rechtssicherheit" nicht zu empfehlen. Auch bei den Abwassergebühren plädierte er dafür, sie stabil bei 3,10 Euro pro Kubikmeter Mischwasser und 2,84 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser zu halten. Eine Absenkung um 14 Cent wäre möglich gewesen. − smbMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 22. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.