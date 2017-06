Rewe/Rossmann in Waging unaufgeregt und ausgeglichen betrachtet

Die Redner am Podium, von links: die ablehnende Seite mit Christian Klotz, Walter Wimmer und Georg Huber und daneben die Befürworter einer Ansiedlung von Rewe/Rossmann mit Markus Oswald, Bürgermeister Herbert Häusl und Architekt Fritz Gerstl. − Foto: Eder Die Redner am Podium, von links: die ablehnende Seite mit Christian Klotz, Walter Wimmer und Georg Huber und daneben die Befürworter einer Ansiedlung von Rewe/Rossmann mit Markus Oswald, Bürgermeister Herbert Häusl und Architekt Fritz Gerstl. − Foto: Eder



Deutlich über hundert Besucher sind zu der Podiumsdiskussion zur Ansiedlung von Rewe und Rossmann am Dienstag im Waginger Kurhaus gekommen, immerhin 40 hatten sich bereits am Montag bei der Informationsveranstaltung in der Tourist-Info eingefunden, bei der die von der Gemeinde in Auftrag gegebene Handelsstudie präsentiert wurde. Die Veranstaltung im Kurhaus, souverän moderiert von Radioreporter Christoph Grabner, gestaltete sich als ein unaufgeregter Austausch von Argumenten, mit nur gelegentlichen emotionalen Zwischentönen. Rein akustisch hielt sich der Applaus, den die einzelnen Redner erhielten, ziemlich in der Waage, ob die Beiträge nun zustimmend, ablehnend oder einfach nur kritisch waren, und auch bei den Wortmeldungen selbst dominierte keine bestimmte Richtung.

Zunächst waren die Herren am Podium an der Reihe, ihre Einschätzung abzugeben. Auf der Kontra-Seite saßen Stadtmarketing-Guru Christian Klotz, der Sprecher der Bürgerinitiative (BI) Walter Wimmer und ödp-Gemeinderat Georg Huber, die Pro-Seite vertraten Waging-bewegt-Vorsitzender Markus Oswald, Bürgermeister Herbert Häusl und der Passauer Architekt Fritz Gerstl. Zunächst stellte Gerstl die Baumaßnahme auf dem rund 11.000 Quadratmeter großen Grundstück vor, die Firmenvertreter Andreas Stockinger (Rewe) und Ralph Schulte (Rossmann) lieferten ergänzende Details.

Die ablehnende Seite führte vor allem ins Feld, dass die Märkte an der Ottinger Straße keinen Kopplungseffekt zur Ortsmitte hätten, dass Flächen und Angebot zu groß seien, als dass sich die Kunden nach ihrem Einkauf bei Rewe und Rossmann noch zu den Geschäften im Ort bemühen würden. So seien die Läden im Ortskern mittelfristig in ihrem Bestand gefährdet. Etwa in den Bereichen Spielzeug und Foto, wie vom Rewe-Vertreter ausdrücklich erwähnt, oder auch bei Geschenkartikeln und Bioprodukten sei die zu erwartende Konkurrenz übermächtig, hieß es: "Die Bioläden in Waging können nicht überleben, wenn die Großen das Geschäft abschöpfen."

Pro Ansiedlung wurde als Argument angeführt, dass viele aus dem "riesigen Umland" nach Waging zum Einkaufen fahren würden, "nicht mehr wie bisher nach Traunstein". Und die würden sicherlich auch noch das vielfältige Angebot in der Ortsmitte nutzen. Angesichts einiger Lücken, die sich im Geschäftsangebot innerorts bereits gebildet hätten und der Schließung eines Edeka-Marktes in ein paar Jahren müsse die Grundversorgung der Bevölkerung auch in Zukunft gesichert werden. − heMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 22. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.