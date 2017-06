Von Traunreuter Rentner (78) fehlt noch immer jede Spur

Dieses relativ aktuelle Bild von Robert Schaf haben die Angehörigen am Donnerstag für die Suchaktion zur Verfügung gestellt, er dürfte einen blauen Hut auf dem Kopf tragen. − Foto: Privat Dieses relativ aktuelle Bild von Robert Schaf haben die Angehörigen am Donnerstag für die Suchaktion zur Verfügung gestellt, er dürfte einen blauen Hut auf dem Kopf tragen. − Foto: Privat



Noch immer hat die Polizei keine Spur von dem seit Dienstag vermissten Robert Schaf (78) aus Traunreut. Die Angehörigen bangen um den gesundheitlich etwas angeschlagenen Mann und haben jetzt ein Bild des Rentners zur Verfügung gestellt, um vielleicht doch noch Hinweise auf seinen Verbleib zu bekommen oder zumindest zu klären, wo er sich seit Dienstagvormittag aufgehalten hat. Den eine erneute konzentrierte Suchaktion könnte erst gestartet werden, wenn es neue und vor allem konkretere Hinweise auf seinen Aufenthaltsort gibt.

Aufgrund der Hitze halten es die Angehörigen für möglich, dass der 78-Jährige etwas verwirrt ist. Inzwischen hat sich bei der Absuche seiner Kleidungsstücke zudem herausgestellt, dass er eine blaue Kopfbedeckung tragen müsste. Dabei soll es sich um einen Hut handeln, wie ihn einst Michael Jackson getragen hat, nur etwas kleiner. Die bisher vermutete graue Mütze wurde in seinem Zimmer gefunden.

Meldungen, wonach der gehbehinderte Mann nur wenig Geld bei sich trägt, werden inzwischen von der Polizei angezweifelt. Laut den Angehörigen könne es durchaus sein, dass er ausreichend Geld bei sich trage, um etwa mit öffentlichen Verkehrsmitteln an einen anderen Ort zu fahren. Der Rentner führt zudem seinen Ausweis mit, könnte also auch das Land verlassen haben. Auffallend an dem schmächtigen Mann ist zudem sein dunkelbrauner Holz-Gehstock, mit dem er unterwegs sein dürfte.

Bereits am Mittwoch hatte die Polizei die Befürchtung geäußert, dass der gehbehinderte Mann in hilflosem Zustand irgendwo liegt. Traunreuts Polizeichef Johann Bohnert hat deshalb am Mittwochmittag die Traunreuter, ihre Gärten und Grundstücke dahingehend zu überprüfen. Daraufhin gab es zwar Hinweise, die allerdings nicht zum Erfolg geführt hatten.

Robert Schaf hatte am Dienstag gegen 10 Uhr vormittags sein Zuhause an der Agnes-Miegel-Straße verlassen. Dabei war er noch beobachtet worden. Wo er anschließend hingegangen ist, bleibt völlig unklar. Sein Sohn und sein Schwiegersohn hatten am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr den 78-Jährigen auf der Traunreuter Polizeistation als vermisst gemeldet. Anschließend wurde die Suche nach dem gehbehinderten Rentner organisiert.

50 Feuerwehrler, Polizeistreifen aus Traunreut, Trostberg und Traunstein, Hundeführer von Polizei und Rettungshundestaffel Edelweiß und der Polizeihubschrauber Edelweiß 8 durchkämmten am Mittwoch bis in den Morgen erfolglos stundenlang das Stadtgebiet. Dabei wurden alle Straßen im Stadtzentrum abgefahren, Friedhof, Schrebergärten, Schwimmbad und öffentliche Toiletten mit Fußtrupps durchsucht sowie Waldstücke mit Menschenketten und Wärmebildkameras abgegangen. Auch Suchaktionen im Laufe des Mittwochs blieben erfolglos.

Die Polizei hofft nun weiter auf Hinweise von Zeugen, die Robert Schaf seit Dienstag 10 Uhr gesehen haben. Der 78-Jährige ist 1,68 Meter groß, grauhaarig, schlank, trägt vermutlich einen blauen Hut, ein weiß-blau kariertes Hemd, eine dunkle Stoffhose und kann nur mit einem dunkelbraunen Holz-Gehstock weitere Strecken gehen. Hinweise werden an die Polizei Traunreut unter Tel. 08669/ 86140 erbeten. − hr