Klaus Steiner gibt CSU-Kreisvorsitz ab

"Gerade in Zeiten weltweiter Flüchtlingsströme wird Entwicklungspolitik zu einer urbayerischen Aufgabe", ist Klaus Steiner (links) überzeugt. Sein Amt als entwicklungspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion nimmt ihn so in Anspruch, dass er nun den CSU-Kreisvorsitz abgibt. Unser Bild zeigt den 63-Jährigen zusammen mit dem bayrischen Justizminister Winfried Bausback bei einer Pressekonferenz am Landgericht Traunstein zur Belastung der Justiz durch die Flüchtlingskrise. −Archivfoto: Angelika Warmuth/dpa "Gerade in Zeiten weltweiter Flüchtlingsströme wird Entwicklungspolitik zu einer urbayerischen Aufgabe", ist Klaus Steiner (links) überzeugt. Sein Amt als entwicklungspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion nimmt ihn so in Anspruch, dass er nun den CSU-Kreisvorsitz abgibt. Unser Bild zeigt den 63-Jährigen zusammen mit dem bayrischen Justizminister Winfried Bausback bei einer Pressekonferenz am Landgericht Traunstein zur Belastung der Justiz durch die Flüchtlingskrise. −Archivfoto: Angelika Warmuth/dpa



Traunstein/Bergen Eine Ära geht im CSU-Kreisverband Traunstein zu Ende: Nach 14 Jahren an der Spitze wird Klaus Steiner am Freitagabend bei der Kreisversammlung im Festsaal in Bergen nicht mehr als Vorsitzender kandidieren. Das teilte der Landtagsabgeordnete aus Übersee am Chiemsee am Donnerstag der Heimatzeitung mit.

"Normalerweise wird so ein Führungswechsel erst bei der Versammlung selbst publik gemacht", erläutert Steiner. Jedoch sei dies bedauerlicherweise von Parteiseite schon vorab an die Öffentlichkeit weitergegeben worden, weshalb der 63-Jährige sofort auch die Heimatzeitung über seinen Entschluss in Kenntnis setzte.

Zur ebenfalls schon verbreiteten Neuigkeit, dass Landrat Siegfried Walch (33) sein Nachfolger werden soll, wollte Steiner noch keine Stellung nehmen, um der Wahl nicht vorauszugreifen. Richtig sei aber, dass die Nachfolge parteiintern besprochen und in die Wege geleitet wurde, "um bei der Wahl nicht total dem Spiel der offenen Kräfte ausgeliefert zu sein". Fest stehe auch, dass der Kreisvorsitz in deutlich jüngere Hände übergehe.

Klaus Steiner geht von einem geordneten Übergang bei der Neuwahl am Freitag ab etwa 19.30 Uhr in Bergen aus. Seinen Rückzug begründet er damit, dass durch seine neue Funktion in der Landtagsfraktion der zeitliche Aufwand zu groß geworden sei. Im Juli vergangenen Jahres hat Klaus Steiner, der seit 2008 die heimische Region im Maximilianeum in München vertritt, den Posten des entwicklungspolitischen Sprechers der CSU-Landtagsfraktion inne. "Im Zuge der Flüchtlingskrise hat sich das zu einem sehr wichtigen und arbeitsintensiven Betätigungsfeld entwickelt", erklärt der Überseer. Im Bemühen, Fluchtursachen zu bekämpfen, Bildung zu exportieren und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, kümmere er sich um zahlreiche Entwicklungsprojekte – etwa in Bayerns Partnerregionen im Irak, Senegal, Libanon und in Tunesien. Dafür gelte es, an andere Stelle Zeit einzusparen, weshalb Steiner nun nach 14 Jahren den Kreisvorsitz der CSU abgibt. Sein Landtagsmandat will er nächstes Jahr auf jeden Fall verteidigen. − tt