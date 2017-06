13-facher Betrug: Laufener Stadtrat muss zwei Jahre ins Gefängnis

Im Laufener Rathaus wird man den verurteilten Stadtrat in nächster Zeit wohl nicht mehr sehen. − Foto: Hannes Höfer Im Laufener Rathaus wird man den verurteilten Stadtrat in nächster Zeit wohl nicht mehr sehen. − Foto: Hannes Höfer



Das Schöffengericht am Landgericht Traunstein hat einen Laufener Stadtrat am Donnerstag wegen 13-fachen Betrugs zu zwei Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Der Mann ist Mitglied der SPD-Fraktion im Gremium. Noch in der Verhandlung kündigte er an, sein Mandat niederzulegen.

Zwei Brüder übergaben dem in Laufener binnen vier Jahren insgesamt 132.000 Euro, die der Angeklagte jedoch privat verbrauchte. Wegen 13-fachen Betrugs verhängte das Schöffengericht Traunstein gestern zwei Jahre Freiheitsstrafe. Der Verurteilte nannte als Motiv seine "prekäre finanzielle Situation". Die ganze Sache historisch zu betrachten, forderte Verteidiger Reinhard Roloff. Der Angeklagte sei Bankangestellter gewesen und habe sich 2008 zugetraut, als Handelsvertreter selbstständig zu werden. Er habe inzwischen wieder einen Job in Salzburg und sei bereit, den Brüdern jeweils 200 Euro pro Monat zu zahlen. Richter Wolfgang Ott legte dem Mann in seiner Urteilsbegründung ans Herz: "Sie sind offensichtlich fanatischer Jäger, haben laut Waffenbesitzkarte 20 Gewehre. Vielleicht hätte man die zu Geld machen und guten Willen zeigen können." Für Bewährung könne das Gericht "keine besonderen Umstände sehen. − kd

