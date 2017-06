Sich nicht auf guter Situation ausruhen

Einen solchen Andrang wünschen sich die Waginger Geschäftsleute. Dass die Situation insgesamt sehr gut ist, dürften sie bei der Präsentation des Handelsgutachtens gern zur Kenntnis genommen haben. −Foto: Eder Einen solchen Andrang wünschen sich die Waginger Geschäftsleute. Dass die Situation insgesamt sehr gut ist, dürften sie bei der Präsentation des Handelsgutachtens gern zur Kenntnis genommen haben. −Foto: Eder



Waging verfüge über ein breites Angebotsspektrum und über eine gut abgedeckte Nahversorgung. Dies war eine Feststellung von Achim Gebhardt, Diplom-Geograph bei der Cima Beratung + Management GmbH, der zusammen mit seinem Kollegen Christoph Rohrmeier das von ihnen erarbeitete Handelskonzept von Waging vorstellte. Etwa 40 Personen waren dazu in die Tourist-Info gekommen, an einem Abend, der, wie Bürgermeister Herbert Häusl bei seiner Einführung gemeint hatte, eigentlich besser zum Grillen geeignet wäre.

Die beiden Referenten zeichneten ein insgesamt recht positives Bild von Waging. Dazu trug auch die Zahl bei, derzufolge von den knapp 40 Millionen Euro Umsatz des Waginger Einzelhandels mit seinen 69 Geschäften die Hälfte in der unmittelbaren Ortsmitte erzielt werde. Dies sei eine äußerst positive Bilanz, wie es sie nur selten in der Form gebe, wobei gerade die vielen inhabergeführten Geschäfte besonders attraktiv seien.

Fachgeschäfte innenstadtprägender Leitbranchen wie Bekleidung, Wäsche oder Schuhe präsentierten sich in attraktivem und modernen Zustand und sind auch in großer Zahl vorhanden. Ferner werten die in der Ortsmitte situierten Sport- und Fahrradgeschäfte den Handelsstandort Waging zusätzlich auf und entsprechen auch der touristischen Funktion der Marktgemeinde." "Es läuft gut hier", fasste Gebhardt die fachlichen Ausführungen prägnant zusammen.

Natürlich fehle auch das eine oder andere Marktsegment, wobei der Drogeriebereich nicht unerwähnt blieb, der letztlich die Ansiedlung von Rossmann – und mit ihm zusammen von Rewe – in die Diskussion gebracht hatte. Und auch in Waging gebe es Leerstände, die allerdings prozentual noch im unteren Bereich lägen. − heMehr dazu lesen Sie am Freitag, 23. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.