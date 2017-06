"Bauer sucht Frau": Daniel (28) ist einer von 16 Kandidaten

Bei den Schweinen auf dem elterlichen Hof im Gemeindegebiet Tacherting ist das Familienglück schon perfekt. Daniel ist noch auf der Suche nach der richtigen Partnerin. Jetzt versucht es der 28-Jährige bei der RTL-Show "Bauer sucht Frau". − Fotos: Thomas Thois Bei den Schweinen auf dem elterlichen Hof im Gemeindegebiet Tacherting ist das Familienglück schon perfekt. Daniel ist noch auf der Suche nach der richtigen Partnerin. Jetzt versucht es der 28-Jährige bei der RTL-Show "Bauer sucht Frau". − Fotos: Thomas Thois



"Meine Schwester sagt, sie war’s nicht. Also müssen’s meine Spezln gewesen sein." Wer ihn bei "Bauer sucht Frau" angemeldet hat, da tappt Daniel noch immer im Dunkeln. Aber mittlerweile hat sich der 28-jährige Landwirt ohnehin schon sehr mit dem Gedanken angefreundet, dass er ab Herbst in der neuen Staffel auf den Spuren von Bauer Josef aus Pittenhart wandeln könnte, dem die RTL-Kuppelshow mit dem thailändischen Temperamentsbündel Narumol vor acht Jahren die Liebe fürs Leben beschert hat.

"Das wäre schon mein Wunsch, dass es wirklich funkt und genauso gut läuft", sagt der Jungbauer, als ihn die Heimatzeitung am Mittwoch auf seinem Vierseithof besucht – im nördlichen Landkreis Traunstein mit herrlichem Blick auf die Berge, nur 15 km Luftlinie entfernt vom Domizil des vorbildhaften "Bauer sucht-Frau"-Kultpaars Josef und Narumol.

Mit seiner bescheidenden, naturverbundenen Art hat der 28-Jährige die beiden Vorcastings für die 13. Staffel schon mal locker überstanden. Somit gehört er zu den 16 Kandidaten, die Moderatorin Inka Bause Anfang Juni in der Auftaktshow präsentierte (HIER geht es zum Vorstellungsvideo)und von denen im Herbst etwa ein Dutzend nach der großen Liebe suchen. Jetzt haben Interessentinnen einige Monate Zeit, sich per Post bei ihrem "Objekt der Begierde" zu melden. Aus den Einsendungen darf sich jeder Bauer zwei Damen aussuchen, um diese beim traditionellen Scheunenfest näher kennenzulernen. Springt der Funke dann auch in natura über, darf eine der Bewerberinnen in der Hof-Woche zu dem Junggesellen nach Hause kommen – und das Liebesglück auf dem Land kann seien Lauf nehmen.

"Ich habe davon erst erfahren, als mich der Sender anrief, um mich auf unserem Hof zu filmen", schildert Daniel den ersten Überraschungsmoment, in dem er sich das Ganze noch nicht so recht vorstellen konnte. "Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Es ist ja auch eine spannende neue Erfahrung, wenn man als ganz normaler Mensch mal ins Fernsehen kommen und dabei vielleicht sogar seine Traumfrau finden kann." Die ersten Dreharbeiten haben ihm dann so viel Spaß gemacht, dass er dabeiblieb. "Das Schwierigste für mich war es, einigermaßen verständliches Hochdeutsch zu sprechen. Aber es hat, wie man an den fehlenden Untertiteln sieht, ja ganz gut hingehauen", berichtet der vielseitige 28-jährige, der nicht nur gelernter Kfz-Mechatroniker, sondern auch noch Metzgermeister ist und seit April in einem Lebensmittelmarkt im Chiemgau an der Fleischtheke arbeitet.

"Es soll einfach nur ein ganz normales, nettes Dirndl sein. Ich bin ja kein Schönling, der da irgendwelche hohen Ansprüche stellt. Koane Haar auf die Zähn, wie man so schön sagt. Ein bisserl Humor. Und tierlieb sollte sie sein. Dann ist alles gut." Denn ein großes Herz für die Tiere auf dem Hof, das hat Daniel allemal. Massentierhaltung mit Profitmaximierung ist seinen Eltern, die den 100 Jahre alten, stattlichen Vierseithof erst Anfang dieses Jahres erworben haben, ein Graus. Neben Schweinen, die gerade zehn junge Ferkel großziehen, Hasen, Hühnern, Enten, Ziegen, Ponys und einem Hund sind zwei Tiroler Grauvieh-Kühe und ein Pinzgauer Rind der gerade neu angeschaffte Stolz der Familie, die sich nach 15 Jahren als Betreiber eines Gasthauses mit Hobby-Landwirtschaft im Landkreis Rosenheim nun im Chiemgau den Traum von einem eigenen, großen Bauernhof verwirklicht hat.

