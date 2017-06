Das pralle Leben – Gibt’s dafür eine App?

Das Trostberger Jugendzentrum setzt auf Gemeinschaftsaktionen im wirklichen Leben statt auf konsumorientierte, virtuelle Freizeitgestaltung. Die Schilder mit dem JUZ-Schriftzug sollen heuer neu bemalt werden. − F.: luh Das Trostberger Jugendzentrum setzt auf Gemeinschaftsaktionen im wirklichen Leben statt auf konsumorientierte, virtuelle Freizeitgestaltung. Die Schilder mit dem JUZ-Schriftzug sollen heuer neu bemalt werden. − F.: luh



Ein großes Thema in vielen Familien mit Jugendlichen ist das Weggehen. Jeder erinnert sich wohl an Diskussionen mit den Eltern, die das Ausgehen mit Freunden viel zu oft beschränkten. Dies scheint sich gewandelt zu haben. Dietmar Spitzera, der Leiter des Trostberger Jugendzentrums (JUZ), erzählte im Stadtrat: "Viele Eltern würden sich wünschen, dass ihre Kinder mehr machen. Viele Jugendliche sitzen die ganzen Ferien daheim, weil sie noch nicht wissen, dass es etwas Spannenderes gibt als den Freunden in den sozialen Netzwerke zu schreiben."

Die Jugendlichen müssten sich nicht mehr überlegen, was sie in ihrer freien Zeit auf die Beine stellen könnten. "Wenn einem langweilig ist, hat er ja sein Handy", sagt Spitzera. Und mit dem Smartphone wird nicht etwa telefoniert, sondern hauptsächlich auf WhatsApp & Co. getextet. "Oft fehlt ihnen auch der Mut, sich zu treffen." Besonders bei den Zwölf- bis 15-Jährigen laufe immer mehr virtuell auf sozialen Plattformen ab, worunter persönliche Kontakte leiden. "Gerade für diese Jugendlichen wäre der Besuch eines Jugendzentrums ein Gewinn", ist Spitzera überzeugt.

Doch wie erreicht man diese Zielgruppe? Das pädagogische Team des JUZ hat eine interessante Erfahrung gemacht. "Wir haben jetzt eine Playstation – keine Ballerspiele, aber Fußball und Singstar." Früher habe das JUZ diese Computerspiele ganz abgelehnt. "Aber das ist ein guter Einstieg. Die Spiele sind etwas Bekanntes für die Jugendlichen. Damit können sie umgehen." Einfach irgendwo hinzugehen, wo es diese gewohnten Dinge nicht gibt, wäre für viele fremdartig. Eine Hauptaufgabe der offenen Jugendarbeit ist es deshalb, eine Alternative zum konsumorientierten und virtuellen Freizeitverhalten anzubieten.

