Traunreuter Stadtfest wird heuer mit alten Bekannten gefeiert

Tanzen bis spät in die Nacht können die Gäste heuer beim Stadtfest zur Musik von drei Gruppen unter anderem am Rathausplatz. − F.: Stadt Tanzen bis spät in die Nacht können die Gäste heuer beim Stadtfest zur Musik von drei Gruppen unter anderem am Rathausplatz. − F.: Stadt



Die Vorbereitungen für das Stadtfest am Samstag, 15. Juli, laufen bereits und Organisatorin Frauke Tränkner hat ein umfangreiches Programm mit zahlreichen Kinderattraktionen, Kinderflohmarkt, Tanz- und Musikeinlagen, Feuershow und Partymeile zusammengestellt. Ab dem Beginn um 15 Uhr gilt auch dieses Jahr: Der Eintritt ist frei!

Mit großem Kinderland und Party bis in die Nacht feiern die Traunreuter ihr Stadtfest, das seit Jahren das Publikum aus der gesamten Umgebung anzieht. Für Wagemutige gibt es heuer neue Attraktionen: Ein Indoor Paragleiten- und Fallschirmsimulator, eine aufblasbare "Arche Noah" sowie Bullriding mit "El Toro", dem stählernen Bullen. Beliebt sind seit einigen Jahren zudem ein Bungee-Trampolin, große Schwimmballons, mit denen man übers Wasser laufen kann, Kindereisenbahn, Karussell, Wurfbuden, Kinderschminken, ein Kinderflohmarkt und vieles mehr.

Ab 15 Uhr präsentieren sich Traunreuter Vereine und Tanzgruppen. Zum ersten Mal dabei sind in diesem Jahr die Nachwuchstalente der Traunwalchener Goaßlschnalzer. Auf der Wiese am Kinderflohmarkt baut die evangelische Freikirche ihr Puppentheater auf und "Stella Magica" verrät in ihrer Zauberwerkstatt ihre Zaubertricks. Auf der Wiese an der katholischen Kirche soll ein Spielmobil, betreut von JUZ und ISG, für viel Spaß sorgen. Auch das Theaterchen "O" wird sich an verschiedenen Stellen präsentieren. Zur Begrüßung spielen ab16 Uhr die Stadtkapelle Traunreut und die Blaskapelle Traunwalchen. Ab16.30 Uhr hat die Tanzschule "HeartBeat by Gabi" ihren großen Auftritt.

Ab 19.30 Uhr wird Party gefeiert bis in die Nacht. Nach vier Jahren treffen die Traunreuter und ihre Gäste auf allen drei Bühnen "alte Bekannte" wieder: "Pitch Black" mit ihrer großen Rock-Pop-Party, "Die 3 Zwidern", bekannt durch viele Hits im In- und Ausland und die "Bad Rocking Buddies" mit Rockabilly, 50's & 60's Rock'n'Roll. Heiß her geht es zudem gegen 21.30 Uhr bei der großen Feuershow der Traunsteiner Feuerdeifen.

Auch kulinarisch bleibt kein Wunsch offen: Thüringer Bratwürste, Schnitzel, Pizza, Baumstriezel, Hendl, Leberkäs, Crepes, Kartoffelchipsspiralen, Bosna, Currywurst, Steckerlfisch, Schokofrüchte, gebrannte Mandeln, Zuckerwatte und vieles mehr kann man in Kantstraße, Marktstraße und am Rathausplatz genießen. Dazu gibt es vier Ausgabestellen für alkoholische und alkoholfreie Getränke der Schlossbrauerei sowie einen Stand mit Früchte-Bowle mit und ohne Alkohol und die Sansibar der katholischen Jugend. − red