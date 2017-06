Gartenjuwel in Taching: Rosenpartie bei Familie Gramminger

Das Männchen aus Tontöpfen bewacht auf der alten Steinmauer das Tor aus Hopfen und der reich blühenden "Maria Lisa". − Foto: Caruso Das Männchen aus Tontöpfen bewacht auf der alten Steinmauer das Tor aus Hopfen und der reich blühenden "Maria Lisa". − Foto: Caruso



Auf der Anhöhe eines Obstangers im Tachinger Ortsteil Mauerham liegt der "Sailerhof" von Franz und Roswitha Gramminger, der sich harmonisch in die Landschaft einfügt und durch seinen reizvollen alpenländischen Stil besticht. Zum einen lockt das Anwesen Urlaubsgäste und Freunde von Hochprozentigem zum Probieren von edlen Obstbränden, die aus handverlesenem, hauseigenem Früchten gebrannt werden. Und zum anderen lädt die Familie regelmäßig Blumenliebhaber zu Besichtigungen ihres Gartens. Denn Roswitha Gramminger möchte ihr erworbenes, vielseitiges Wissen, ihre praktische Erfahrung und Naturverbundenheit an interessierte Gartenliebhaber weitergeben.

Der Garten rund um die kleine Kapelle, die Wohnhäuser und den Stall ist in mehrere bunt und abwechslungsreich bepflanzte Zier- und Blumenbeete unterteilt, sodass es von Frühling bis Herbst ständig blüht. Der ganz besondere Stolz von Roswitha Gramminger sind jedoch ihre Rosen, die darin besonders prächtig gedeihen. Ihre Blütenfülle, Farbe und ihr Duft sind ein Fest für die Sinne. Fasziniert von der edlen Schönheit der Rose streiften nun Mitglieder des Tyrlachinger Gartenbauvereins und andere Besucher von einem einem üppig blühenden Rosenbusch zum nächsten und bewunderten nicht nur Wuchs und Blüte der Königin der Blumen, sondern auch deren Hofstaat.

Als Begleitpflanzen wählt die Rosenliebhaberin vor allem naturnahe Arten und Wildstauden, die sich ohne besondere Pflege erhalten und vermehren, wie etwa Lavendel, den später blühenden Sommer-Phlox, Funkien oder Frauenmantel. Mit der richtigen Pflege erreicht Roswitha Gramminger, die sich im Jahr 2005 zur Gartenbäuerin ausbilden ließ, auch bei ihren Rosen Winterhärte und die optimale Anpassung an den Standort: "Im ersten Jahr nach der Pflanzung werden die Rosen nicht gedüngt, auch nicht ins Pflanzloch." Sie sollen auf der Suche nach Nährstoffen ein tiefes, weit verzweigtes Wurzelwerk ausbilden. − acMehr dazu lesen Sie am Samstag, 24. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.