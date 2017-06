Fußball-Profi in der Kreisklasse: Medienpreis für Kayer Regisseur

In drei Ländern fahndete Matthias Koßmehl (Mitte) nach seinem Hauptdarsteller – und fand den Briten Ashley Byam (Austin). Den grantelnden Trainer Oertel spielt Johann Schuler.Koßmehl In drei Ländern fahndete Matthias Koßmehl (Mitte) nach seinem Hauptdarsteller – und fand den Briten Ashley Byam (Austin). Den grantelnden Trainer Oertel spielt Johann Schuler.Koßmehl



Vielleicht ist der Anspruch ein bisschen hoch – aber Matthias Koßmehl will etwas bewegen. Schließlich ist er erst 29. "Und gerade als junger Filmemacher fragst du dich: Warum mache ich das, wozu?" Aus welchem Grund tut er sich den "irrsinnigen Aufwand", einen Film zu drehen, an? Wohl wegen der Dynamik am Set, wenn er Leute begeistern kann und aus den Ideen vieler ein Ganzes entsteht. Das wird beim Gespräch im Garten seines Elternhauses in Kay deutlich. Und dann ist da die Frage, was Heimat ist – und wie sich ein Ort verändert, wenn Fremdes dazu kommt. Wenn quasi ein anderer Teil der Welt mit am Stammtisch sitzt.

Zum Beispiel, wenn der erfolgsfixierte Investor einer Kreisligamannschaft in der bayerischen Provinz einen Fußballprofi aus der ghanaischen Hauptstadt kauft. Monatelang haben Koßmehl und drei Kommilitonen von der Hamburg Media School an ihrer Abschlussarbeit getüftelt. Das Resultat ist "Different Bayern", ein Kurzfilm über Leidenschaft und Erwartungen im Fußball, den die Civis-Medienstiftung am 1. Juni mit ihrem Nachwuchspreis auszeichnete. Die Jury lobte ihn als "großartige Satire".

"Wir wollten die Vorzeichen ändern, eine Einwanderergeschichte ohne den armen Flüchtling", erklärt Koßmehl. Er erzählt lebhaft, streut Anekdoten ein, hat er eine Schwäche für Skurriles. Manchmal springt er aus dem Gartenstuhl, mimt seine Protagonisten inklusive Akzent, lässt sich wieder hineinfallen, redet weiter. Er hat in Kay eine "typische Dorfjugend" verbracht, fuhr bis kurz vor dem Abitur am Hertzhaimer-Gymnasium in der Rad-Junioren-Bundesliga. Dann machte er ein Praktikum beim Film, studierte in Bozen Design und Künste sowie Spielfilmregie an der Hamburg Media School. Seit Oktober ist er fertig und lebt jetzt in München.

"Von klein auf war Film für mich eine spannende Welt", erinnert sich der 29-Jährige. Sein Vater arbeitete als Bühnenbildner beim BR. Den Sohn zog es auf den Regiestuhl. "Das ist der Wahnsinn, man hat eine Idee auf einem Blatt Papier, spinnt die weiter und dann landet sie in einem großen Kino." Wenn ein ganzer Saal lache, sei das "unbezahlbar". − smbZu sehen ist der Kurzfilm "Different Bayern" am Mittwoch, 12. Juli, ab 3 Uhr in der "Kurzfilmnacht im Ersten" in der ARD und am Samstag, 22. Juli, ab 0.05 Uhr auf ARD ONE. Weitere Sendetermine der BR-Koproduktion stehen noch nicht fest.