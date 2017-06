Hochgiftige Schlange im Reifinger Weiher? Das sagt die Polizei

Über WhatsApp hatte sich das Gerücht einer hochgiftigen Schlange im Reifinger Weiher wie ein Lauffeuer verbreitet. −Symbolfoto: dpa Über WhatsApp hatte sich das Gerücht einer hochgiftigen Schlange im Reifinger Weiher wie ein Lauffeuer verbreitet. −Symbolfoto: dpa



Ein Bub aus Grassau (Landkreis Traunstein) soll am Reifinger Weiher von einer hochgiftigen Schlange aus Costa Rica gebissen worden sein - so wurde es in der Region über WhatsApp verbreitet. Nun hat sich die Polizei geäußert.

Demnach sei es wahr, dass ein Bub nach einem Schlangenbiss ins Krankenhaus eingeliefert wurde, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Allerdings handle es sich dabei um keinen giftigen Schlangenbiss. Welche Schlange für den Biss verantwortlich war, ist derzeit aber noch unklar.

Sicher ist: "Dem Jungen geht es gut und es kann Entwarnung gegeben werden", heißt es von Seiten der Polizei. "Im See kann weiterhin ohne Bedenken gebadet werden." − red