Privatparty: Mädchen geschlagen, 18-Jähriger bricht zusammen

Gleich zwei Mal beschäftigte eine unangemeldete Privatparty in einem Lokal neben der derzeit geschlossenen Diskothek in der Werner-von Siemens-Straße in Traunreut (Landkreis Traunstein) in der Nacht auf Sonntag Polizei und Rettungskräfte. Ein 18-jähriger Traunreuter musste am frühen Sonntagmorgen ins Krankenhaus eingeliefert werden und ein 19-Jähriger wurde kurzzeitig festgenommen, weil er eine 17-Jährige geschlagen hatte.

Die Polizei war am Sonntag um 3 Uhr morgens zu dem Lokal in der Werner-von-Siemens-Straße gerufen worden, weil dort ein der 18-Jährige nach dem Besuch einer "Privat-Party" auf dem Gehweg zusammengebrochen war. Der junge Mann wurde vom BRK ins Krankenhaus eingeliefert. Vermutlich war überhöhter Alkoholgenuss die Ursache für seinen Zusammenbruch.

Ein 17-jähriges Mädchen wurde ebenfalls am frühen Sonntagmorgen in dem Lokal in der Werner-von-Siemens-Straße geschlagen. Die Geschädigte kam kurz nach 2 Uhr weinend mit einer Freundin zur Traunreuter Polizei. Die Mädchen erzählten, dass ein 19-jähriger Bekannter die 17-Jährige geschlagen hätte. Die Streife fuhr umgehend zu dem angegebenen Lokal, wo sich der 19-Jährige noch befand. Er versuchte zu fliehen, konnte aber von den Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Der 19-Jährige Traunreuter muss mit einer Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung rechnen.

Die Polizei will nun zudem klären, was es mit der Party in dem Lokal auf sich hatte, da diese ohne behördliche Anmeldung durchgeführt worden war.

Unklar ist, ob eine weitere Auseinandersetzung im Stadtgebiet am Sonntagmorgen mit der Party in Zusammenhang steht. Durch einen Kopfstoß eines unbekannten Täters wurde am Sonntagmorgen im Karl-Bröger-Weg, nur wenige Meter nördlich der Werner-von-Siemens-Straße, ein 23-Jähriger so schwer verletzt, dass er ins Traunsteiner Klinikum eingeliefert werden musste. Der Geschädigte wollte um 3.45 Uhr seine Freundin nach Hause begleiten. Im Karl-Bröger-Weg begegnete ihnen ein unbekannter Mann, der dem 23-Jährigen einen Kopfstoß verpasste. Die näheren Umstände des Falls muss die Polizei noch aufklären. − hr