B305: Schwerverletzter Inzeller stundenlang in Auto eingeklemmt

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der 28-jährige Inzeller am Sonntagmorgen aus diesem Auto geborgen und ins Krankenhaus gebracht. − Foto: Feuerwehr Ruhpolding



Ein 28-jähriger Inzeller ist am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 305 zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) gegen einen Baum geprallt und dabei in seinem Auto eingeklemmt worden. Der lebensbedrohlich verletzte Mann konnte nicht um Hilfe rufen und musste stundenlang in seinem Auto auf Rettung warten. Erst gegen 6 Uhr morgens entdeckte ein Radfahrer das Unfallfahrzeug und alarmierte die Retter.

In den frühen Morgenstunden war der 28-jähriger Fahrzeuglenker aus Inzell aus bislang ungeklärter Ursache auf der B305, auf Höhe Förchensee, erst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schleuderte anschließend nach links über die Bundesstraße 305 in eine angrenzende Wiese. In der Wiese überschlug sich der Audi A4 und stieß mit der Beifahrerseite gegen einen massiven Baum.

Durch die Aufprallwucht wurde der Audi total verformt und dadurch der Fahrzeuglenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Das Unfallfahrzeug wurde erst durch einen Rennradfahrer gegen 6 Uhr morgens bemerkt. Der Rennradfahrer und weitere Personen leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte.

Die Feuerwehren Ruhpolding und Eisenärzt befreiten den Fahrzeuglenker aus dem Audi. Der 28-jährige Inzeller wurde dann mit lebensbedrohenden Verletzungen in das Klinikum Traunstein eingeliefert. Wie lange der Mann in seinem völlig demolierten Auto gelegen hatte, konnte die Polizei Traunstein nicht genau sagen. Die Beamten gehen aber davon aus, dass der Unfall mehrere Stunden vor dem Auffinden durch den Radfahrer passiert war.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Unfallgutachter eingeschalten. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme für rund 45 Minuten gesperrt. Die Feuerwehren Ruhpolding und Eisenärzt waren mit 40 Mann im Einsatz. − hr