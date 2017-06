Regen konnte den Burschen die Stimmung nicht verderben +++ Fotos

Als die Gastvereine am Sonntagmorgen vor dem Zelt begrüßt wurden, schien das Wetter noch zu halten. − Foto: uk Als die Gastvereine am Sonntagmorgen vor dem Zelt begrüßt wurden, schien das Wetter noch zu halten. − Foto: uk



Der Schnaitseer Burschenverein, Landkreis Traunstein, ging mit einem Auftakt nach Maß in die zweite Runde der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 110-Jährigen: Bei tollem Sommerwetter feierten am Freitag erst 1200 Besucher bei der Disco am Turm, am Samstag erfreuten sich dann hunderte von Gäste am großen Sonnwendfeuer. Am Festsonntag machte Petrus einen Strich durch die Rechnung, doch die Burschen ließen sich davon nicht die Stimmung verderben.

Kurzerhand verlegten die Burschen den Gottesdienst ins Zelt. Da es mittags immer noch regnete, wurde schweren Herzens auf den Festzug verzichtet. Trotzdem war beste Stimmung im Zelt, und für seinen Gottesdienst erntete Pfarrer Georg Schinagl tosenden Applaus. − uk