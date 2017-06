Buntes Schulfest in Tittmoning – Spiele, Gesang, Theaterstücke

Hoch fliegen die bunten Luftballons der Faire-Trade-Aktion. − Foto: Englschallinger Hoch fliegen die bunten Luftballons der Faire-Trade-Aktion. − Foto: Englschallinger



Sonne satt gab es beim Schulfest der Grundschule Tittmoning. Trotz sommerlicher Hitzerekorde waren Eltern, Großeltern, Geschwister und Lehrer gekommen, um sich die Vorführungen der Schüler anzusehen und gemeinsam zu feiern.

"Es war ein erfolgreiches Schuljahr für uns alle", stellte Schulleiterin Heidrun Jahn-Wiesenberger fest. Mit ihrem Stellvertreter Bernhard Prifling gab sie mit dem gemeinsam mit den Schülern gesungenen Schulsong "Ich leb mit dir, du lebst mit mir" in der Schulturnhalle den Startschuss für den offiziellen Teil der Veranstaltung.

Für den ersten Programmpunkt erklommen die Schüler der beiden Flexi-Klassen 1+2 a/b und der zweiten Klasse die Bühne. Unterstützt durch ihre Lehrer Sandra Kufner und Rainer Cruchten sangen sie, lautstark untermalt mit Klatschen, Schnipsen und Stampfen, das Lied "Wir feiern heut ein Schulfest".

Als "richtige Theaterspieler" kündigte Jahn-Wiesenberger die Schüler der Klasse 3b und 4b an. Die Drittklässler führten Witze schauspielerisch vor, die Klasse 4b zeigte ein Theaterstück rund um die "faire Banane". Ihr Wissen aus dem Unterricht bei Klassenlehrerin Monika Stiel hatten die Schüler selbst inszeniert und brachten ein informatives Schauspiel über den weiten Weg der Fairtrade-Bananen von den Plantagen in Ecuador bis in die Supermärkte nach Deutschland auf die Bühne.

Auf dem Schulhofgelände standen mehr als ein Dutzend verschiedene Spielstationen zum Ausprobieren bereit. Ob beim Kegeln, dem Radl- oder Barfuß-Sinnes-Parcours, an der Wurfbude, der Torwand oder beim Gleichgewicht austarieren auf der Slackline, die Schüler hatten ihren Spaß.