Bilderbuch-Beginn der Waginger Filmtage: 1000 Cineasten kommen

Beste Wetterbedingungen herrschten doch noch am Freitagabend beim Auftakt des Open-Air-Kinos im Waginger Kurpark. Die schwüle Luft, der starke Wind und die kurzen Gewitterschauer, die tagsüber abwechselnd ihr Spiel trieben, waren bis zum frühen Abend gänzlich verschwunden. Zum 9. Mal finden die mittlerweile sehr begehrten Filmtage in Waging statt.

Viele Gäste kamen wie gewohnt mit eigener Picknick-Ausrüstung, andere nutzten bereitgestellte Bierbänke und den Service der Getränkebude. Zum ersten Mal dabei war ein Street-Food-Wagen mit amerikanischen Burgern, der allerdings ziemlich schnell ausverkauft war.

Heuer wurde das Event aufgrund des Fußball-Confederations-Cups auf drei Wochenenden aufgeteilt. Am ersten Abend ging es mit der bayerischen Kriminalkomödie "Schweinskopf al dente" los, die mehr als 550 Besucher anlockte. Am zweiten Filmabend kamen wieder mehr als 500 Zuschauer, um "La La Land" zu sehen. − bsMehr dazu lesen Sie am Montag, 26. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.