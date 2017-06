Statt Rewe/Rossmann: Netto an der Salzburger Straße?

Diesen Plan hat Netto der Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung von Rewe/Rossmann zukommen lassen. Damit wird die Idee aufgezeigt, wie man entlang der Salzburger Straße einen Netto-Markt und einen Drogeriemarkt unterbringen könnte. −Grafik: Bürgerinitiative Diesen Plan hat Netto der Bürgerinitiative gegen die Ansiedlung von Rewe/Rossmann zukommen lassen. Damit wird die Idee aufgezeigt, wie man entlang der Salzburger Straße einen Netto-Markt und einen Drogeriemarkt unterbringen könnte. −Grafik: Bürgerinitiative



Die Bürgerinitiative (BI) gegen die geplante Ansiedlung von Rewe/Rossmann an der Ottinger Straße in Waging stellt am heutigen Montag um 19 Uhr im Hotel "Eichenhof" in Angerpoint einen Alternativvorschlag vor, der zusammen mit der Handelsgruppe Netto ausgearbeitet wurde.

In vielen Gesprächen, so sagt BI-Sprecher Walter Wimmer, sei ein – sicherlich noch nicht bis in die Einzelheiten durchgeplantes – Konzept entstanden, wie Waging einen eigenen Drogeriemarkt bekommen und seine Versorgung mit Lebensmittel langfristig sichern könne – "mit weniger Flächenverbrauch und dem Erhalt von möglichst viel Kaufkraft für den Ortskern". Es geht um den schon einmal im Gemeinderat diskutierten Standort an der Salzburger Straße neben der neuen Turnhalle.

Demnach ist der "Netto Marken-Discount zum derzeitigen Stand weiterhin an einer Ansiedlung in Waging interessiert", teilte Sven Reichelt, der Netto-Gebietsleiter Expansion in der Region Süd-Ost, der Bürgerinitiative in einem Mail mit – illustriert mit einer Planskizze für das Gebiet zwischen der neuen Turnhalle und der Salzburger Straße. Das Interesse von Netto sei "bereits mehrfach der Gemeindeverwaltung mitgeteilt" worden, schreibt Reichelt, "ebenso wie das Bekenntnis, keine weiteren Planungen gegen einen Willen der Gemeinde zu unternehmen". Denn schließlich gebe es "ein gültiges Votum des Gemeinderates, das wir auch zu akzeptieren haben und werden". − heMehr dazu lesen Sie am Montag, 26. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.