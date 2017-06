3. Kulturnacht in Traunreut ein voller Erfolg +++Fotos

Einen Vorgeschmack aufs Stadtfest bekamen die Besucher an den vollbesetzten Tischen auf dem Rathausplatz. − Foto: Jeanette Janschke Einen Vorgeschmack aufs Stadtfest bekamen die Besucher an den vollbesetzten Tischen auf dem Rathausplatz. − Foto: Jeanette Janschke



Die 3. Traunreuter Kulturnacht der ARGE-Werbegemeinschaft am vergangenen Freitag mauserte sich zu einem Vorgeschmack auf die kommenden Großveranstaltungen Stadtlauf und Stadtfest. Einer Fortsetzung im kommenden Jahr steht nichts mehr im Wege. Auch die Ausdehnung auf Veranstaltungsorte im ganzen Stadtgebiet zwischen Pertenstein im Süden, dem Stadtzentrum und Stein im Norden kam gut an.

Die Eröffnungsrede im Kunstmuseum "DasMaximum" hielt Wilhelm Schneider, Vorsitzender der ARGE. Er forderte die Besucher auf, sich einen "eigenen Kulturpfad" zu wählen für die Nacht, da man bei der Vielfalt des Angebots nicht alles erleben könne. Bürgermeister Klaus Ritter, Schirmherr der Kulturnacht, bedankte sich bei Organisator Muk Heigl, dem "etwas ganz besonderes dieses Jahr gelungen" sei, indem er Traunwalchen, Pertenstein, Stein und Traunreut auf "eine Kulturebene" gebracht habe.

Auch Resi Schmidhuber, Stellvertreterin des Landrats, war bei der Eröffnung anwesend und sprach vom "Kulturlandkreis", in dem die Stadt Traunreut ein "ganz großer Kulturstandort" sei. Sie hoffe auf die nächsten Generationen, die diese Tradition fortsetzen; denn ohne die Jugend gehe es nicht.

Nach der Eröffnung besuchte ein Teil der Gäste eine Führung durch das Kunstmuseum mit Dr. Birgit Löffler, während sich andere zum Rathausplatz aufmachten, auf dem das Programm ebenfalls schon begonnen hatte. Ab 18 Uhr bot sich den Besuchern dort vielfältige Unterhaltung mit Auftritten verschiedener Musikgruppen, den Traunwalchner Goaßlschnalzern und der Feuershow von Mediva mit dem evangelischen Pfarrer Stefan Hradetzky.

Während der Platz zu Beginn noch spärlich besucht war, füllte er sich schnell, bis schließlich jeder Tisch besetzt war. Besonders das musikalische Programm war sehr abwechslungsreich gestaltet: Rock, Pop, Country und Blues der Traunwalchner Band "Highsider", die Big-Band des Traunreuter Gymnasiums und die Traunwalchner Jungbläser, die unter anderem auch Rock und Melodien aus dem Soundtrack von "Fluch der Karibik" spielten.

Eine ungewöhnliche Konzertatmosphäre konnte man im Cityhaus beim Auftritt des Traunreuter Sängerchors unter Leitung von Richard Kalahur und mit Brigitte Käfferbitz am Klavier erleben, die, umgeben von Kleiderständern und -tischen, ihre Lieder zum Besten gaben, während manche Zuhörer weiter stöberten. Bei "Blumen Wallner" hatten die Besucher der Kulturnacht die Gelegenheit, Werke des heimischen Künstlers Günther Hoffmann anzusehen, vor Optik Ritter gab es Live-Musik und an vielen weiteren Orten zusätzliche Angebote speziell zur Kulturnacht. Bilder davon finden Sie hier.

Bei den Besuchern kam das Programm sehr gut an. Diskussionen über Volksfest, Rathausplatz und Veranstaltungswünsche regte die Kulturnacht bei einer Gruppe Traunreuter an, die während des Konzerts der Big-Band des Gymnasiums mit der Heimatzeitung sprachen. "Mir gefällt‘s ganz gut, aber das gehört öfters gemacht", war der Konsens in der Gruppe, die sich häufiger Veranstaltungen wie Konzerte – am besten in Verbindung mit einem Markt oder Essensbuden – auf dem Rathausplatz wünscht, der dafür gut geeignet sei. Die Kulturnacht sei eine schöne Gelegenheit, um zusammen zu sitzen, und es sei "mehr los wie im Bierzelt".

Mehr darüber lesen Sie am Montag, 26. Juni, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.