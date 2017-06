"Via Julia Classic" feiert gelungene Premiere +++ Fotos

Zu einer historischen Weltpremiere kam es vor dem Start der ersten touristischen Wanderfahrt für Oldtimer "Via Julia Classic" in Seebruck: Schicke alte Autos trafen auf jung gebliebene Römer. Anschließend ging es auf eine Rundreise durch den Chiemgau, den Rupertiwinkel und die heimischen Berge. Dabei machte man an geschichtsträchtigen Orten Station. − F.: mmü Zu einer historischen Weltpremiere kam es vor dem Start der ersten touristischen Wanderfahrt für Oldtimer "Via Julia Classic" in Seebruck: Schicke alte Autos trafen auf jung gebliebene Römer. Anschließend ging es auf eine Rundreise durch den Chiemgau, den Rupertiwinkel und die heimischen Berge. Dabei machte man an geschichtsträchtigen Orten Station. − F.: mmü



Die erste touristische Wanderfahrt für Oldtimer "Via Julia Classic" führte am Samstag über 160 Kilometer von Seebruck entlang der einstigen Römerstraße ("Via Julia") über Traunstein nach Freilassing und dann zurück durch die Berchtesgadener und Chiemgauer Berge zum Ausgangspunkt. Antike Kultur und Oldtimer-Charme trafen in dieser Art erstmals aufeinander und verschmolzen zu einem einzigartigen Event.

Vor dem Start am Seebrucker Yachthafen sonnten sich die rund 30 schicken Oldtimer, darunter ein MG Cabrio Baujahr 1948, ein Bierlaster Baujahr 1958, ein ähnlich alter Setra-Oldtimerreisebus und viele fein herausgeputzte Sportwagen, mit waschechten Römern im Blitzlichtgewitter. Die Fotoshootings waren so gefragt, dass sich der Rundfahrt-Start sogar leicht verzögerte.

"Unsere erste Via Julia Classic war ein voller Erfolg. Alle waren vom bunten Programm in herrlicher Landschaft begeistert", betonte Organisator Martin Beham. − mmüEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 27. Juni 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.