Stopp-Schild missachtet: Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Ein Unfall mit drei Leichtverletzten hat sich am Montagabend in Rumering bei Schnaitsee (Landkreis Traunstein) ereignet. Das berichtet ein Reporter vor Ort.

Ein mit zwei Personen besetzter Lieferwagen aus dem Landkreis Altötting war auf der ST 2360 von Schnaitsee kommend unterwegs in Richtung Peterskirchen. Er missachtete wohl an der Kreuzung in Rumering das Stopp-Schild und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei übersah er einen VW Tiguan, der von links aus Richtung Taufkirchen kommend, auf der Vorfahrtsberechtigten TS 39 unterwegs war. Der Tiguan-Fahrer hatte keine Möglichkeit auszuweichen und so kam es in der Kreuzungsmitte zu einem heftigen Zusammenstoß.

Der Lieferwagen wurde gegen eine angrenzende Hecke geschleudert und der VW drehte sich noch um die eigene Achse. Ersthelfer die über die Leitstelle den Rettungsdienst anforderten, gingen zunächst von einer eingeklemmten Person aus. Daraufhin wurden die Feuerwehren aus Schnaitsee, Kirchstätt und Kienberg zur Unfallstelle beordert. Dort angekommen, konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden. Alle Unfallbeteiligten Personen konnten selbstständig die Fahrzeuge verlassen. Eine Person wurde noch vorsichtshalber ins Klinikum nach Trostberg gebracht. Die Feuerwehren regelten während der Unfallaufnahme durch die Polizei Trostberg den Verkehr und säuberten die Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. − pnp