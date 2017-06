Landwirte als engagierte Kiebitzschützer

Auch die nächste Generation wird schon mit dem Kiebitz vertraut gemacht. Die Tochter von Mathias Dunstmair zeigt auf ein erfolgreich geschlüpftes Kiebitzgelege. Die am Boden brütenden Fedlvögel legen ihre Eier in eine selbst geformte Mulde, die mit Grashalmen ausgekleidet wird. Rechts im Bild Fritz Steiglechner aus Höbering, in der Mitte Mathias Dunstmair aus Schabing, links Andrea Vetter vom Landschaftspflegeverband Traunstein. - Foto: red Auch die nächste Generation wird schon mit dem Kiebitz vertraut gemacht. Die Tochter von Mathias Dunstmair zeigt auf ein erfolgreich geschlüpftes Kiebitzgelege. Die am Boden brütenden Fedlvögel legen ihre Eier in eine selbst geformte Mulde, die mit Grashalmen ausgekleidet wird. Rechts im Bild Fritz Steiglechner aus Höbering, in der Mitte Mathias Dunstmair aus Schabing, links Andrea Vetter vom Landschaftspflegeverband Traunstein. - Foto: red



Seit der Landschaftspflegeverband Traunstein im Frühjahr das landkreisweite Artenhilfsprojekt für den Kiebitz gestartet hat, fragen Landwirte immer wieder nach, wie sie selbst, trotz eng getaktetem Betriebsablauf Kiebitznester finden können. Zwei Landwirte aus Engelsberg machen es vor. Und das schon seit mehr als 30 Jahren.

In der Feldflur zwischen Schabing und Höbering hat der Kiebitzschutz eine lange Tradition. Das Wissen und die Begeisterung für diesen wunderschönen Feldvogel wurde in den Familien weitergegeben. "Der Austausch ist eine große Bereicherung für unser Projektvorhaben und zeigt, dass Landwirte gerade auch bei einer maschinellen Bearbeitung ihrer Felder gute Chancen haben, Kiebitznester ausfindig zu machen", sagt Andrea Vetter vom Landschaftspflegeverband.

Wie Bauer Mathias Dunstmair aus Schabing und sein Nachbar Fritz Steiglechner berichten, bleiben "ihre" brütenden Kiebitze bis auf wenige Meter vor dem Traktor auf den Nestern sitzen. Vom hohen Bulldog aus sind die Kiebitzgelege gut einsehbar. Nach ihren Erfahrungen wird der Mensch vom Kiebitz nicht akzeptiert, verwunderlicherweise aber die landwirtschaftlichen Maschinen. Dadurch sind Landwirte, gerade was die Nestersuche anbelangt, eindeutig im Vorteil. Kann ein Acker in bestimmten Bereichen vom Rand aus nicht überblickt werden, wird das Feld insbesondere bei Zeitdruck, mit einem langsam fahrenden Traktor abgesucht. Besonders wichtig ist es dann, nicht mehr zu Fuß auf die Fläche zu gehen, um die Brut möglichst ungestört vom Menschen zu halten. Dringt der Mensch zu oft ein, zieht der Kiebitz sich zurück, und das Gelege kühlt aus.



Schützenswerter Charaktervogel: Der Kiebitz. - Foto: LBV/Henning Werth Schützenswerter Charaktervogel: Der Kiebitz. - Foto: LBV/Henning Werth



Dunstmair und Steiglechner handhaben es grundsätzlich so, dass sie ihre Felder ab dem Eintreffen der Kiebitze im Frühjahr im Auge behalten und bereits vor einer Feldbearbeitung alle Neststandorte markieren. Darin sind sie bestens geübt. Meistens sind die brütenden Altvögel auf ihren Nestern schon vom Ackerrand aus gut sichtbar. Mit einem Fernglas und etwas Übung findet man sie relativ leicht und kann mit einem Peilpunkt im Hintergrund auf das Nest zugehen.

Nicht jeder Acker bedarf einer besonderen Rücksichtnahme. Das Augenmerk sollte im Frühjahr vor allem auf jene Felder gerichtet werden, auf denen der Kiebitz seine auffälligen Balzflüge vorführt.

Um den Kiebitzen und ihren Jungen bessere Habitatbedingungen zu bieten, hat Fritz Steiglechner in einer Geländesenke, in der kaum Maisertrag zu erwarten ist, den Anbau ausgespart. Darin sammelt sich das Wasser in einem Tümpel, der mit Grasaufwuchs umgeben ist. "Hier führen die Kiebitzeltern ihre Jungen zur Nahrungsaufnahme gerne her", so Steiglechner.

Da Mathias Dunstmair im Auftrag vieler umliegender Landwirte Maisfelder bestellt, weist er auch andere Bauern darauf hin, wenn er Kiebitze auf ihren Feldern entdeckt. Er ist davon überzeugt, "dass jedem Landwirt das Herz aufgeht, wenn er Küken auf seinen Feldern herumlaufen sieht, und sich jeder Landwirt über Kiebitze freut, weil diese durch ihr Abwehrverhalten Krähen von den Feldern fern halten".

Als Beitrag zum Küken- und Bodenbrüterschutz mäht Dunstmair seine Wiesen immer von innen nach außen, so dass Fluchtmöglichkeiten zu den Rändern hin bestehen. Nach der diesjährigen Brutsaison stellt auch Dunstmair fest, dass "die Nester heuer zurückgegangen sind".

"Fälschlicherweise sind viele noch der Meinung, dass aufgrund der immer wiederkehrenden Kiebitze kein Grund zur Besorgnis besteht", gibt Andrea Vetter zu bedenken. "Dabei wird außer Betracht gelassen, dass es sich bei den derzeit beobachteten Individuen größtenteils um Altvögel handelt, die bis 25 Jahre alt werden. Wird deren Altersgrenze erreicht und der Bruterfolg nicht erhöht, kann es sein, dass dieser Charaktervogel in unseren Feldfluren ausstirbt. Bereits in diesem Jahr waren einige traditionelle Brutgebiete nicht mehr belegt." - red

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 28. Juni im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.