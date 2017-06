Buchenwaldgedenken: "Unheilvollen Trends entgegensteuern"

Monsignore Rainer Boeck segnete die überwiegend durch Mitglieder-Spenden restaurierte Fahne der KSK Altenmarkt von 1926. − Foto: sts Monsignore Rainer Boeck segnete die überwiegend durch Mitglieder-Spenden restaurierte Fahne der KSK Altenmarkt von 1926. − Foto: sts



Die Welt ist im politischen Umbruch. Ein "irrlichternder" amerikanischer Präsident, ein konfuses Großbritannien vor dem "Brexit", eine gerade noch abgewendete weitere EU-Abgrenzung in Frankreich, dazu eine Welle der Gewalt, die über Europa schwappt, verunsichern. Friede und demokratische Werte zu sichern, sei daher nicht nur oberste Aufgabe der Regierenden, sondern Auftrag an jeden einzelnen, sagte Monsignore Rainer Boeck beim Buchenwaldgedenkgottesdienst in Altenmarkt.

Boeck segnete die renovierte Fahne der Soldatenkameradschaft Altenmarkt sowie die mit Leader-Mitteln renovierte Gedenkstätte.

Gut beschirmt unter einer großen Plane über dem Freiluftaltar vor der Buchenwaldkapelle ging bei Regenwetter der Diözesanbeauftragte für Flucht, Asyl und Integration in seiner Predigt auf das aktuelle Zeitgeschehen ein. Die politische Welt befinde sich seit einem Jahr in einem ungeahnten Umbruch. Ein Trump, eine Le Pen oder ein Orban seien keine Zufallsprodukte, die Völker von oben steuern, sondern "Früchte von Gesellschaften, denen Anstrengungen von Demokratie und Freiheit zu viel werden und die sich lieber Despoten zuwenden". Rainer Boeck erinnerte daran, dass auch in Deutschland vor über 70 Jahren "Heil, Heil" gerufen und "Deutschland über alles in der Welt" gesungen wurde. Daher brauche es "ein Gegensteuern gegen unheilvolle Trends". Egoistischem Individualismus gelte es vorzubeugen, alle müssten demokratische Werte und Spielregeln einhalten. Boeck wertete es als Signal des Aufbruchs und der Hoffnung, dass in den heimischen Vereinen und Verbänden Zusammenhalt und gemeinsame Ziele hoch gehalten werden. Oberste Christenpflicht sei es aber auch zu helfen, wo Menschen – wie eben Flüchtlinge – in Not seien. "Hier leisten die Helferkreise für Asylsuchende, wie sie es in Altenmarkt auch gibt, unschätzbare Hilfe." Erst vor kurzem sei es gelungen, eine syrische Familie nach eineinhalb Jahren Trennung zusammenzuführen. "Hochachtung vor der Unterstützungsleistung der Helferkreise", lobte Boeck.

Nach dem Gottesdienst segnete Monsignore Boeck die restaurierte Fahne der KSK Altenmarkt von 1926. Der Vorsitzende der lokalen Aktionsgruppe (LAG) Chiemgauer Seenplatte, Sepp Reithmeier, sagte zur Renovierung der Gedenkstätte am Soldatenfriedhof, dass diese an die Zeit der napoleonischen Kriege erinnere, die das moderne Bayern geprägt hätten. Die Gedenkstätte sei von großer Bedeutung für die Region. Daher sei er stolz, dass es gelungen sei, dieses Vorhaben mit Mitteln aus dem EU-Leader-Fördertopf und Unterstützung des Amtes für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten in Rosenheim zu stemmen.

