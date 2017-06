Uli Hoeneß macht lautstark Reklame fürs TSV-Fest

Fast drei Minuten dauert die wutentbrannte Lobeshymne aufs TSV-Fest, die man Uli Hoeneß in den Mund gelegt hat. −Screenshot: tt Fast drei Minuten dauert die wutentbrannte Lobeshymne aufs TSV-Fest, die man Uli Hoeneß in den Mund gelegt hat. −Screenshot: tt



Wo große Vereinsfestwochen anstehen, darf unterhaltsame filmische Reklame nicht fehlen. So auch in Peterskirchen. Dort hatte der Trachtenverein "D’Mörntaler" vergangenes Jahr schon für das Gaufest einen lustigen Clip gedreht. Da wollten die Sportler nicht nachstehen: Um den 50. Geburtstag mit möglichst vielen Gästen feiern zu können, hat man ein echtes Zugpferd vor die Kamera geholt. Kein Geringerer als Uli Hoeneß rührt lautstark die Werbetrommel für die TSV-Festwoche vom 28. Juni bis 2. Juli. Allerdings unfreiwillig. Die beiden im Festausschuss tätigen TSV-Kicker Martin Wimmer und Markus Becher haben die legendäre Wutrede des damaligen FC-Bayern-Managers bei der Jahreshauptversammlung 2007 nachvertont.

Mit hochrotem Kopf wettert Hoeneß erneut gegen die "populistische Scheiße", dass man ihm doch nur wieder "einen Mordstrum Rausch anhängen" wolle. Und es geht natürlich auch wieder um die "Scheiß Stimmung", diesmal seine eigene, denn für die "seids Ihr doch verantwortlich, weil i oiwei no da herin hock und net im Festzelt!" Denn nichts würde der FCB-Präse lieber tun, als sich "für sieben Euro z‘Peterskircha a Maß einedoa. Und natürlich den Surbraten vom Festwirt, weil da kennan sogar meine Würschtl eibacka!" In höchsten urbairischen Tönen schwärmt der Hoeneß-Synchronsprecher vom Festprogramm, bei dem man nichts versäumen dürfe. Nicht mal die Disco-Party. Da mag der Bayern-Boss dann "mit de jungan Leit’ tanzen, bis’ eahm de Bandscheib’n aussehaut". Und TSV Buchbach gegen TSV Peterskirchen – das sei sowieso das wahre Champions-League-Finale.

Die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des knapp 700 Mitglieder starken Sportvereins im 1200-Mann-Bierzelt beginnen am Mittwoch, 28. Juni. Der Tag der Vereine, Betriebe und Nachbarschaft startet mit einem Standkonzert um 18.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Nach dem Bieranstich im Zelt geht ab etwa 20.30 Uhr die große Modenschau der Altenmarkter Firmen "Erl Mode Atelier" und "Trachten Mode Schuhe Strohmayer" über die Bühne. Auch der TSV Peterskirchen ist bei der Laufsteg-Show im Einsatz. Etwa bei der Präsentation der kompletten Trikot-Kollektion der TSV-Fußballer. Bei dieser sportgeschichtlichen Laufsteg-Attraktion wird tief in die Klamottenkiste gegriffen. Zahlreiche Dressen aus längst vergangenen Zeiten führen die TSV-Legenden vor. "Wir stecken unsere Leute, die die Trikots früher selbst getragen haben, in ihre alten Leiberl", sagt TSV-Chef Reinhard Reichgruber. Es dürfte also spannend zu sehen sein, wie sehr die betagten Trikots und Trainingsanzüge im Bauchbereich spannen, nachdem die TSV-Oldies ihre aktive Zeit zum Teil schon Jahre oder Jahrzehnte hinter sich haben. Erinnerungen an legendäre Peterskirchner Zeiten wach rufen dürfte auch die mit Archivfotos geschmückte, historische Bar im Bierzelt.

Das weitere Festwochen-Programm: Donnerstag, 29. Juni, Einlass 18 Uhr, Stimmungsband "DeSchoWieda" mit Vorband; Freitag, 30. Juni: Golden-Goal-Party mit DJ Christian und dem Graffiti-Club sowie Mega-Stadion-Bar und Fußballstadion-Flair ; Samstag, 1. Juli, 11 Uhr, Mörntal-Stadion: Fußball-Spiele der C2- und C1-Fußball-Junioren der SG Peterskirchen/Tacherting/ Engelsberg ,12 Uhr Einladungsturniere der Stockschützen- und Tennisabteilung, 14 Uhr Einlagespiels der A- und B-Junioren gegen die AH des TSV, 16.30 Uhr TSV Buchbach gegen TSV Peterskirchen (1. Halbzeit) und Auswahl aus Spielern der Nachbarvereine (2. Halbzeit), 19 Uhr, Festzelt: Die "Jungen Grünthaler", freundschaftlich-spaßiger, bayerischer Wettkampf unter den umliegenden Sportvereinen, Tombola, Sonntag, 2. Juli: ab 8 Uhr Eintreffen der Vereine, .Kirchenzug, Festgottesdienst unter freiem Himmel auf dem alten Sportplatz, Mittagessen und Ausklang mit den Andreasbläsern Engelsberg im Festzelt.