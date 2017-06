Rewe/Rossmann in Waging: Standpunkte bleiben unvereinbar

Das Luftbild zeigt den Bereich der Ottinger Straße (links, die braune Fläche vor dem Baugeschäft), auf der die Ansiedlung von Rewe und Rossmann geplant ist. − Foto: Georg Unterhauser/www.luftbild-traunstein.de Das Luftbild zeigt den Bereich der Ottinger Straße (links, die braune Fläche vor dem Baugeschäft), auf der die Ansiedlung von Rewe und Rossmann geplant ist. − Foto: Georg Unterhauser/www.luftbild-traunstein.de



Darf es der Doppelpack Rewe/Rossmann sein, oder könnte Waging vielleicht auch mit Netto und dm handelseins werden? Oder wie wär’s mit Edeka zusammen mit seinem neuen Drogerie-Anhängsel Budnikowski? Oder könnte man diese Firmen vielleicht noch anders kombinieren? Und wie schaut’s mit den Standorten aus: Muss es die Ottinger Straße sein, oder ließen sich doch auch an Salzburger Straße oder gar der Strandbadallee Einkaufsmärkte ansiedeln?

All diese Fragen und noch manches mehr zogen sich als roter Faden durch die Infoveranstaltung der Bürgerinitiative (BI) gegen das Handelsprojekt Rewe/Rossmann an der Ottinger Straße, die am Montag im Hotel "Eichenhof" stattfand. Per Bürgerentscheid soll am Sonntag, 2. Juli, abgestimmt werden, ob die Waginger Rewe/Rossmann in der Ottinger Straße wollen.

In der Infoveranstaltung war keinerlei Annäherung zwischen den verschiedenen Standpunkten möglich. Walter Wimmer und seine Mitstreiter von der BI warben dafür, doch weitere Möglichkeiten zu prüfen und Rewe/Rossmann nicht als alternativlos anzusehen. Die Vertreter der Gegenseite betonten dagegen, dass ihrer Meinung nach Waging ohne neue Märkte bleiben würde, wenn Rewe/Rossmann nicht kommen.

Außerdem seien, wie vor allem Investor Heinz Rosenberger von der CEC Consult GmbH mehrfach hervorhob, alle anderen Möglichkeiten geprüft und für nicht realisierbar befunden worden. Vor allem stellte er kategorisch fest, dass dm niemals nach Waging kommen werde: "dm hat definitiv abgesagt. Das ist Fakt, Herr Lehrer", so Rosenbergers sarkastischer Kommentar in Richtung Wimmer, der Lehrer ist.

Die BI hatte, wie berichtet, konkret für eine Kombination Netto/dm geworben und davon gesprochen, dass hier Gespräche im Gange seien. Rossmann-Vertreter Ralph Schulte ergänzte: "All diese Alternativen sind durchleuchtet worden. Die Salzburger Straße ist ein alter Hut: zu wenig Parkplätze, zu kleine Grundstücke."

