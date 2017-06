Vorfreude auf die vierten Chiemgauer Kulturtage

Sichtlich Spaß am Musizieren hatten diese Talente aus dem Landkreis Traunstein, die sich zu Jahresbeginn dem Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" im AKG gestellt haben. − Foto: red Sichtlich Spaß am Musizieren hatten diese Talente aus dem Landkreis Traunstein, die sich zu Jahresbeginn dem Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" im AKG gestellt haben. − Foto: red



Zum vierten Mal werden ab Mitte Juli im gesamten Landkreis Traunstein die Chiemgauer Kulturtage gefeiert. Christian Hußmann, Leiter des Sachgebietes Kultur und Heimatpflege im Landratsamt, hat das Programm am Dienstagvormittag im Kreisausschuss für Kultur, Heimatpflege und Bildungswesen im Kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes präsentiert.

Eröffnet werden die Kulturtage mit einem Festakt am Freitag, 14. Juli, ab 19 Uhr in der Jugendsiedlung Traunreut. Bis zum Sonntag, 30. Juli, wartet auf die Bürger laut Hußmann ein "unwahrscheinlich abwechslungsreiches Programm". Gegenüber den Vorjahren habe es noch einmal mehr Anfragen von Veranstaltern gegeben, vor allem wegen Angeboten an Wochenenden. Darum habe man den Veranstaltungszeitraum auf 16 Tage verlängert und nun drei Wochenenden zur Verfügung.

Hußmann hob den inklusiven Ansatz etlicher Veranstaltungen besonders hervor. So kann man beispielsweise bei einer Aktion im "Studio 16" von 21. bis 23. Juli täglich in die Welt Tauber und Hörberhinderter eintauchen. Erfahrene Organisationen wie der Kreisjugendring oder der Kunstverein Traunstein sind mit im Boot. "Es freut uns, dass der Nachhall so hoch ist. Zu den Arbeitskreissitzungen sind immer 50 bis 60 Personen gekommen. So lange wir ein Budget für die Kulturtage haben, werden wir sie gerne fortsetzen", sagte Hußmann auch mit Blick auf die Tatsache, dass es bereits Anfragen für Veranstaltungen im Jahr 2018 gegeben habe. Am Freitag wollen die Verantwortlichen das Programm der Kulturtage bei einem Pressegespräch im Landratsamt detailliert vorstellen – die Heimatzeitung wird ausführlich berichten.

Weitere Themen im Ausschuss waren eine Bilanz des "Jugend musiziert"-Regionalwettbewerbs, der zu Jahresbeginn erstmals in Traunstein stattgefunden hatte, sowie Zuschüsse für die Musikschulen im Landkreis und für Arbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden. Ausführliche Berichte lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 28. Juni 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.