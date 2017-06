Tagesmütter bieten Geborgenheit in familiären Kleingruppen

Als Alternative zur Unterbringung des eigenen Nachwuchses in Krippe, Hort oder Kindergarten stehen seit längerem wieder Tageseltern hoch im Kurs. Wer seine Kinder aus Arbeitsgründen nicht selbst betreuen kann, der weiß sie in Kleingruppen mit Familienanschluss gut untergebracht. Ein weiterer Vorteil: Die Betreuungszeiten für die Kinder können individuell vereinbart werden. Tageseltern springen nach Möglichkeit auch ein, wenn die Betreuungsplätze örtlicher Träger belegt sind.

Da die Nachfrage nach Kinderbetreuung bei Tageseltern steigt, bietet das Kreisbildungswerk Traunstein ab Oktober in Zusammenarbeit mit den Tagespflege-Fachdiensten der Landratsämter Traunstein, Mühldorf und Berchtesgadener Land landkreisübergreifend einen neuen Qualifizierungskurs an. Der Unterricht erfolgt zentral im Mehrgenerationenhaus in Traunreut, umfasst 160 Stunden an zehn Wochenenden und dauert bis April 2018.

Eine Anmeldung für den Qualifizierungskurs für Tageseltern ist bis 30. Juli möglich. Nähere Informationen gibt es im Landratsamt Traunstein bei Irmgard Riedl, Tel. 0861/58-400, und Christian Schwind, Tel. 0861/58-624, E-Mail: Christian.schwind@traunstein.bayern.

Die Heimatzeitung hat mit einigen Tagesmüttern gesprochen – deren Erfahrungen lesen Sie in einem ausführlichen Bericht in der Mittwoch-Ausgabe, 28. Juni 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.