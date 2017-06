Opfer im Internet gefunden: Pädophiler muss 4 Jahre in Haft

Zum zweiten Mal in zwei Monaten breitet sich ein Erpressungstrojaner rasant weltweit aus. Diesmal betroffen: Banken, ein Flughafen, die Strahlungs-Überwachung in Tschernobyl und Dutzende Unternehmen mehr. Die Schwachstelle ist laut Experten die gleiche wie bei "WannaCry". −Symbolbild: dpa Zum zweiten Mal in zwei Monaten breitet sich ein Erpressungstrojaner rasant weltweit aus. Diesmal betroffen: Banken, ein Flughafen, die Strahlungs-Überwachung in Tschernobyl und Dutzende Unternehmen mehr. Die Schwachstelle ist laut Experten die gleiche wie bei "WannaCry". −Symbolbild: dpa



Ein 29-jähriger Mann aus Eiselfing bei Wasserburg (Landkreis Rosenheim) suchte via Internet und WhatsApp Kontakt mit Buben, die noch nicht 14 Jahre alt waren. Er schickte ihnen Sexbilder und missbrauchte sie bei Treffen. Den Angeklagten verurteilte die Jugendschutzkammer am Landgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Dr. Klaus Weidmann am Mittwoch wegen acht Fällen des "schweren sexuellen" und 26 Fällen des "sexuellen Missbrauchs von Kindern" zu vier Jahren Freiheitsstrafe und Fortdauer der Untersuchungshaft.

Kein einziger der missbrauchten Buben musste am Mittwoch vor Gericht erscheinen und aussagen. Der Grund: Der Angeklagte war voll geständig und reuig. Er hatte ab März 2012 bis etwa Anfang 2016 immer wieder über das Netz und WhatsApp Buben gefunden, auf die er in sexueller Weise einwirkte. Teils brachte er sie dazu, an sich "herumzuspielen" und ihm Fotos davon zu schicken. Manchen übermittelte er per Mail Fotos von seinem Glied. Darüber hinaus traf er sich mit einzelnen Knaben. Er führte sexuelle Handlungen an ihnen aus oder hielt sie zu Oralsex an ihm an. Die Opfer waren ausnahmslos zwischen elf und 13 Jahre alt.

Oberstaatsanwalt Jürgen Branz hielt dem Angeklagten im Plädoyer das unumwundene frühe Geständnis, sein vorstrafenfreies Leben und den "Gewöhnungseffekt" strafmildernd zu Gute. Andererseits sprach der Ankläger von einer gewissen Unbelehrbarkeit des voll schuldfähigen Täters. Der Angeklagte habe die Taten allein initiiert. Branz bezeichnete den 29-Jährigen als "kernpädophil": "Diese Veranlagung kann nicht therapiert werden." Wenn noch irgendetwas dazu komme, könne Unterbringung in der Psychiatrie drohen.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der Donnerstagsausgabe Ihrer Heimatzeitung (Online-Kiosk) oder hier als registrierter Abonnent.