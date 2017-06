Wintersportler mit teils herausragenden Leistungen

Die geehrten Biathleten: hinten (von links) Lucas Lechner (SC Ruhpolding), Matthias Dorfer (SV Marzoll), Dominic Reiter (SC Ruhpolding) und Niklas Homberg (SK Berchtesgaden) sowie (vorne, von links) Harald von Knoerzer (Moderator), Alois Reiter (BSV-Sportwart Biathlon), Sophia Schneider (SV Oberteisendorf), Florian Arsan (SC Vachendorf), Lisa Spark, Marlene Fichtner (beide SC Traunstein), Lena Hartl (SC Vachendorf), Marco Groß (SC Ruhpolding), Andreas Hobmaier (TSV Siegsdorf), Marc Hoheisl, Christoph Müller (beide SC Ruhpolding) sowie der Vorsitzende des Skiverbandes Chiemgau, Bernhard Kübler. − Foto: shu Die geehrten Biathleten: hinten (von links) Lucas Lechner (SC Ruhpolding), Matthias Dorfer (SV Marzoll), Dominic Reiter (SC Ruhpolding) und Niklas Homberg (SK Berchtesgaden) sowie (vorne, von links) Harald von Knoerzer (Moderator), Alois Reiter (BSV-Sportwart Biathlon), Sophia Schneider (SV Oberteisendorf), Florian Arsan (SC Vachendorf), Lisa Spark, Marlene Fichtner (beide SC Traunstein), Lena Hartl (SC Vachendorf), Marco Groß (SC Ruhpolding), Andreas Hobmaier (TSV Siegsdorf), Marc Hoheisl, Christoph Müller (beide SC Ruhpolding) sowie der Vorsitzende des Skiverbandes Chiemgau, Bernhard Kübler. − Foto: shu



Beim Skiverband Chiemgau sind 73 Sportler für ihre Leistungen im vergangenen Winter geehrt worden. Für den neuen Vorsitzenden Bernhard Kübler war es die erste offizielle Amtshandlung. "Gleich ein Highlight", wie er bei der Feier im "Café Biathlon" in der Chiemgau Arena zugab. Der Verband könne auf eine teils herausragende Saison zurückblicken.

Besonders erfolgreich seien die Sportler im Bereich Skispringen/Nordische Kombination gewesen. Dort haben Andreas Wellinger (SC Ruhpolding) und der Siegsdorfer Markus Eisenbichler mit ihren Medaillen bei der WM für Aufsehen gesorgt. Daneben hatten Biathleten, Langläufer, alpine Skifahrer und Snowboarder international und national gute Ergebnissen eingefahren. Kübler dankte den Betreuern, Trainern und Eltern für ihren Einsatz. Verliehen wurden Medaillen und Plaketten in Gold, Silber und Bronze. Herausragend seien der Trainingsfleiß und der große persönliche Einsatz der Sportler, so Kübler. "Jeder hatte früher Vorbilder – jetzt sind sie selber welche." − shuEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 29. Juni 2016, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.