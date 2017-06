Aufstiegshelden des SBC Traunstein im Ehrenbuch der Stadt

Oberbürgermeister Christian Kegel hat die erfolgreichen Fußballer des SB Chiemgau Traunstein nach dem Aufstieg in die Bayernliga zu einem Empfang geladen. Kegel gratulierte den Verantwortlichen und sprach von einer unglaublichen Leistung des Teams von Trainer Jochen Reil.

Mit der Fusion von FC und ESV Traunstein hätten die Verantwortlichen Weitblick bewiesen. Vor allem der verstorbene FC-Präsident Helmut Schreiner sei eine der treibenden Kräfte gewesen. Auch der Stadtrat mit OB Manfred Kösterke habe damals die Chance erkannt. Mit dem Sportpark in Bad Empfing sei eine der schönsten Anlagen zwischen München und Salzburg entstanden.

SBC-Vorsitzender Prof. Dr. Engelbert Thaler sprach vom größten Erfolg in der Traunsteiner Fußballgeschichte. Trainer Jochen Reil blickte schon nach vorne: "Wir haben uns alles erarbeitet und dann in Ruhe verarbeitet. Das ist aber Schnee von gestern, nun zählt die neue Saison in der Bayernliga. Darauf freuen wir uns", so der Erfolgstrainer der sich wie seine Spieler ins Ehrenbuch der Stadt eintragen durfte – im Bild SBC-Kapitän Patrick Schön. − Foto: shu