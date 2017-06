Jetzt auch Festival in Tittmoning: "Au-Rock" steigt am 1. Juli

Forst, eine junge Band aus Tittmoning, tritt mit drei anderen beim "Au-Rock"-Festival auf. − Foto: red Forst, eine junge Band aus Tittmoning, tritt mit drei anderen beim "Au-Rock"-Festival auf. − Foto: red



Die Idee kam bei der Fußballer-Weihnachtsfeier des TSV Tittmoning auf: Man könnte doch ein jährliches Festival in Tittmoning auf die Beine stellen. Ein halbes Jahr später wird der Einfall umgesetzt: Am Samstag, 1. Juli, spielen auf dem Sportgelände in der Tittmoninger Au vier Bands beim "Au-Rock"-Festival.

Unter anderem werden die vier Jungs von Forst aus Tittmoning auf der Bühne stehen, zu denen auch Stephan Bichlmaier gehört. "Martin Schupfner hat auf der Weihnachtsfeier mit mir und meinem Bruder Markus geredet", erzählt er. Der ist Teil von 2 Minutes to Mayhem, auch diese Gruppe ist am Samstag in der Salzachau dabei. Die beiden anderen Bands sind ebenfalls Bekannte: Cellfire aus Schwandorf in der Oberpfalz haben Forst auf einem Bandcontest kennen gelernt, und ein Mitglied des Duos BoldSun aus Aachen spielte einst mit Markus Bichlmaier in der Schulband.

Die Planung des ersten "Au-Rock" hat ein kleines Team Ehrenamtlicher gestemmt. Für die Auftritte haben sie eine Lkw-Bühne organisiert, "wie beim Stadtfest", sagt Bichlmaier. Das Festival-Gelände ist mit Bauzäunen abgesperrt, auch ein kleines Zelt wird es geben.

Mehr Informationen zum Festival auf www.facebook.com/ events/179185589278767 oder den Internetauftritten der vier Bands.